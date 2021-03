Gold rate today 5 March 2021: दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव गुरुवार को 217 रुपये नरम हो कर 44,372 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. चांदी भी 1,217 नीचे खिसक कर 66,598 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गयी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार कोविड 19 महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान तेज होने से बाजार में निवेशकों में जोखिम उठाने का मनोबल सुधरा है. वे निवेश के लिए सुरक्षित माने जाने वाले सोने की जगह दूसरी सम्पत्तियों पर दाव लगाने को प्रेरित हुए हैं. Also Read - MCX Gold Price Today 4 March 2021: वायदा बाजार में सोने में गिरावट बढ़ी, ऑल टाइम हाई से 11,500 रुपये नीचे आ चुके हैं भाव

सोना बुधवार को 44,589 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. चांदी भी एक दिन पहले 67,815 पर बंद हुई थी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘रुपये की विनिमय दर में गिरावट के बावजूद दिल्ली बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 217 रुपये नीचे आना पिछले दिन में वायदा बाजार में इस धातु के भाव में आई गिरावट से प्रेरित है.” Also Read - Gold rate today 04 March 2021: सस्ता हुआ सोना, चांदी के भावों में उछाल, जानिए- आज क्या हैं 22-24 kt सोने के भाव

उन्होंने कहा कि कोविड की वैक्सीन से निवेशकों का मनोबल ऊंचा हुआ है और वे सोने की ओर से निकल कर दूसरे निवेशों में जोखिम उठाना चाहते हैं. इससे सोने की मांग कम हुई है. अंतरराष्ट्रीय बजाार में सोना थोड़ा चढ़कर 1,717 डालर प्रति औंस और चांदी भी थोड़ी कड़क हो कर 26.09 डालर प्रति औंस पर चल रही थी. Also Read - Gold prices down by Rs 11,000: आठ माह में 11,000 रुपये सस्ता हुआ गोल्ड, क्या सोने में निवेश का सही वक्त आ गया है?

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, गुरुवार को 24 कैरेट सोने के रेट 44,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले गए. वहीं, 22 कैरेट सोने के रेट 41,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले गए.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना अप्रैल वायदा 216 रुपये की गिरावट के साथ 44,325 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया. वहीं, चांदी मई वायदा 459 रुपये की गिरावट के साथ 65,462 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ देखा गया.

जानिए- अपने शहर में आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट (Know gold rates in your city)

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, देश के बड़े बाजारों में आज सोने के भाव निम्न प्रकार हैं-

अहमदाबाद में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44290 24ct Gold : Rs. 46290 Silver Price : Rs. 65, 420 per kg

बेंगलुरु में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 41,790 24ct Gold : Rs. 44,590 Silver Price : Rs. 67600

भुवनेश्वर में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 41,790 24ct Gold : Rs. 45,590 Silver Price : Rs. 70,400 per kg

चंडीगढ़ में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 43,940 24ct Gold : Rs. 47,940 Silver Price : Rs. 65,420

चेन्नई में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 42,160 24ct Gold : Rs. 46,010 Silver Price : Rs. 70,400 per kg

कोयंबटूर में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 42,160 24ct Gold : Rs. 46,010 Silver Price : Rs. 70,400 per kg

दिल्ली में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 43,940 24ct Gold : Rs. 47,940 Silver Price : Rs.65,420 per kg

हैदराबाद में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 41,790 24ct Gold : Rs. 45,590 Silver Price : Rs. 70,400 per kg

कोलकाता में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44,290 24ct Gold : Rs. 46,990 Silver Price : Rs. 65,420 per kg

लखनऊ में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 43,940 24ct Gold : Rs. 47,940 Silver Price : Rs. 65,420 per kg

मुम्बई में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 43,890 24ct Gold : Rs. 44,890 Silver Price : Rs. 65,420 per kg

पटना में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 43,890 24ct Gold : Rs. 44,890 Silver Price : Rs. 65,420 per kg