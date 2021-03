Gold rate today 9 March 2021: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी की वजह से सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आते हुए देखी गई. हाजिर बाजार में सोना 122 रुपये गिरकर 44,114 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 44,236 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. Also Read - Gold Price Today 06 March 2021: सोना फिर हुआ सस्ता, अगस्त से 12 हजार रुपये तक कम हो चुके हैं भाव, जानें आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम Gold की कीमत

वहीं, चांदी के भावों तेजी का रुख देखा गया. चांदी 587 रुपये की तेजी के साथ 65,534 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. चांदी का पिछला बंद भाव 64,947 रुपये प्रति किलोग्राम था. Also Read - MCX Gold price today 5 March 2021: सोना वायदा में गिरावट जारी, 10 माह में 12,000 रुपये सस्ता हुआ सोना

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘कॉमेक्स (न्यूयॉर्क स्थित जिंस एक्सचेंज) में सोने में गिरावट के अनुरूप दिल्ली बाजार में 24 कैरेट सोने के हाजिर भाव में 122 रुपये की गिरावट आई.” अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,699 डॉलर प्रति औंस पर था मगर चांदी लाभ के साथ 25.31 डॉलर प्रति औंस पर बोली गई. Also Read - Gold rate today 5 March 2021: 217 रुपये गिरा सोना, चांदी 1,217 रुपये लुढ़की, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

उधर, आज सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही. 22 कैरेट सोने का भाव 160 रुपए बढ़कर 43,680 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. जबकि एक दिन पहले सोमवार को यह 43,520 रुपए था.

दिल्ली में 22 कैरेट गोल्ड का भाव देखें तो यह भी बढ़कर 44,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. जबकि एक दिन पहले यह 43,860 रुपए प्रति 10 ग्राम था. मुंबई में गोल्ड 9 मार्च को 43,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोला जा रहा है.

एक्साइज ड्यूटी और स्टेट टैक्स के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में गोल्ड की कीमतें अलग होती हैं.

कोलकाता में मंगलवार को 22 कैरेट गोल्ड का भाव 44,120 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा. जबकि 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 46,760 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है.

चेन्नई में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 42,220 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 46,060 रुपए प्रति 10 ग्राम है.

जानें- आपके शहर में क्या हैं सोने के रेट (Know gold rate in your city)

Goodreurns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, मुंबई सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोना 43690 रुपये पर है, जबकि 24 कैरेट सोने के रेट 44,690 रुपये पर हैं. दिल्ली में 22 कैरेट सोने के रेट 44160 रुपये हैं, जबकि, 224 कैरेट सोने के रेट 48170 रुपये पर हैं. कोलकाता में 22 कैरेट सोने के रेट 44130 रुपये हैं. 24 कैरेट सोने के रेट 46,770 रुपये पर हैं. बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने के रेट 42010 रुपये हैं. 24 कैरेट सोने के रेट 45830 रुपये पर हैं. हैदराबाद में सोने का रेट 42010 रुपय हैं. 24 कैरेट सोने के रेट 45830 रुपये पर हैं. अहमदाबाद में 22 कैरेट सोने के रेट 44210 रुपये पर हैं. 24 कैरेट सोने के रेट 46110 रुपये हैं. जयपुर और लखनऊ में 22 कैरेट सोने के रेट 44160 रुपये हैं. जबकि 24 कैरेट सोने के रेट 48170 रुपये पर हैं. पटना में 22 कैरेट सोने के रेट 43690 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 44690 रुपये पर हैं.