घर में कितना गोल्ड-सिल्वर और कैश रख सकते हैं आप, इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो जान लें ये नियम

भारतीय परंपरा में सोने-चांदी को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. ये सिर्फ इंवेस्टमेंट ही नहीं है, बल्कि परिवार की महिलाओं के लिए एक इमोशन है. वहीं, पैसों को मां लक्ष्मी की कृपा मानते हैं. इसलिए ज्यादातर घरों में लोग अपनी अलमारी या तिजोरी में सोने-चांदी के जेवर और काफी सारा कैश रखते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं घर में सोना-चांदी और कैश रखने को लेकर भी नियम है. इन नियमों के खिलाफ जाने पर आपके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है. ऐसे केस में आपका सोना-चांदी और कैश जब्त हो सकता है. मामला गंभीर होने पर आपको जेल तक हो सकती है.

आइए जानते हैं घर में सोना-चांदी के स्टोरेज और कैश रखने को लेकर क्या है नियम? लिमिट से ज्यादा कैश या जेवर रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है:-

घर में सोना रखने को लेकर नियम

CBDT यानी Central Board of Direct Taxes के नियमों के मुताबिक, घर में गोल्ड रखने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग लिमिट तय की गई है.

CBDT के मुताबिक, विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है.अविवाहित महिलाओं के लिए ये लिमिट 250 ग्राम रखी गई है.पुरुषों को सिर्फ 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है.

अगर आपने अपनी डिक्लेयर इनकम या टैक्स फ्री इनकम से सोना खरीदा है. साथ ही कानूनी तौर पर आपको इनहेरिटेंस गोल्ड मिला है,तो उसपर कोई टैक्स नहीं लगता है.इसकी एक लिमिट रखी गई है. इससे ज्यादा का गोल्ड होने पर आपको वैलिड प्रूफ दिखाना होगा.

लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखा तो?

अगर अगर इस तय लिमिट से ज्यादा सोना घर में रखते हैं, तो आपको उसका वैलिड प्रूफ देना होगा. आपके पास सोने की खरीदारी से संबंधित रसीद होनी चाहिए. प्रूफ नहीं होने की स्थिति में आप पर भारी-भरकम पेनल्टी लगाई जा सकती है.

अगर आपके घर या बैंक के लॉकर में गोल्ड स्टोरेज है और उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 69B और सेक्शन 115 BBE के तहत आप पर 78% टैक्स लगेगा. इसके साथ ही आपको 10% पेनल्टी देनी होगी. यही नहीं, आपका सारा सोना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज कर लेगा.

घर में रखा सोना बेचा जाए तो कितना बनेगा टैक्स?

घर में तय लिमिट में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. लेकिन, अगर आप घर में रखा सोना बेचना चाहते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता है. मसलन, अगर आप 3 साल तक अपने घर में सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं, तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर आपको 20% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स देना होगा.

घर में चांदी रखने की क्या है लिमिट?

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, चांदी (चाहे वह गहने हों, सिक्के हों या बर्तन) के लिए ऐसी कोई भी गाइडलाइन या अपर लिमिट तय नहीं की गई है. आप कानूनी तौर पर 1 किलो, 5 किलो या 10 किलो चांदी भी अपने घर पर रख सकते हैं.

आप घर पर कितना भी चांदी का सामान या जूलरी रख सकते हैं. बस इनकम टैक्स विभाग आपसे इसकी खरीद का सबूत मांगता है. यानी आपके पास जितनी भी चांदी है, वह कानूनी तरीके से कमाई गई रकम से खरीदी होनी चाहिए. इसके लिए आपके पास सिल्वर जूलरी, बार्स या सिक्के खरीदने का पक्का बिल होना चाहिए.

अगर चांदी आपको विरासत में मिली है, तो आपके पास वसीयत या कोई पारिवारिक बंटवारे का दस्तावेज़ होना चाहिए. अगर चांदी गिफ्ट में मिली है, तो एक गिफ्ट डीड होनी चाहिए. अगर आपके पास हिसाब है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है.

अगर सिल्वर कलेक्शन का ‘हिसाब’ नहीं मिला तो क्या होगा?

अगर आप सिल्वर जूलरी का हिसाब नहीं दे पाए यानी पक्का बिल नहीं दिखा पाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करेगा. मान लीजिए आपके घर पर 2 किलो चांदी मिलती है, लेकिन आप यह नहीं बता पाते कि यह कहां से आई और इसे खरीदने के पैसे का सोर्स क्या था? ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स अधिकारी इसे ‘बेहिसाब संपत्ति’ (Unexplained Investment) मान लेंगे. फिर इसमें IT एक्ट का सेक्शन 69 लगेगा.

इस सेक्शन के मुताबिक, बेहिसाब संपत्ति पाए जाने पर 60% के रेट से डायरेक्ट टैक्स लगता है. इसके ऊपर 25% सरचार्ज और 4% सेस भी जुड़ेगा. कुल मिलाकर आपको करीब 78% टैक्स चुकाना होगा. इतना ही नहीं, अधिकारी आप पर टैक्स का 10% जुर्माना भी लगा सकते हैं. इसलिए, चांदी की मात्रा से ज्यादा जरूरी उसका हिसाब रखना है.

कैश को लेकर क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम?

वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट घर में कैश रखने पर कोई लिमिट नहीं लगाता. यानी आप जितना चाहे उतना कैश घर में रख सकते हैं. ये बिल्कुल भी गैरकानूनी नहीं है, लेकिन एक शर्त भी है.

सारा कैश आपकी वैलिड इनकम का हिस्सा होना चाहिए. ये बेहिसाब नहीं होना चाहिए. अगर आपके यहां IT का छापा पड़ गया, तो आप उस कैश का हिसाब दिखा सके और सोर्स बता सकें.

अगर आपके घर में रखे कैश का वैलिड सोर्स है, तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे. इसलिए आप कितना भी कैश जहां मर्जी रखिए, लेकिन उससे जुड़े डॉक्युमेंट्स भी संभाल कर रखिए.

अगर कैश का हिसाब न हो तो?

अगर आप घर में रखे कैश का सही हिसाब नहीं दे पाते हैं, तो जांच एजेंसी आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है. जांच में आपके पास अनडिस्क्लोज कैश (Undisclosed Cash) मिलता है, तो इस अमाउंट पर 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है.

अगर संबंधित व्यक्ति टैक्स नहीं भरता या टैक्स चोरी कर रहा होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 132 के तहत ये एजेंसियां छापा मारकर (Income Tax Raid) आपके घर से बरामद कैश को जब्त कर सकती हैं. मामला गंभीर हुआ तो आप 2 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं.

एक साल में कितना कैश में कर सकते हैं ट्रांजैक्शन?

एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान आप 20 लाख रुपये से ज्यादा का कैश में लेन-देन नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में जुर्माना लग सकता है.अगर आप बैंक में इस लिमिट से ज्यादा का कैश जमा करते हैं, तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी.