Gold-Silver Price: क्या यही है सोना-चांदी खरीदने का सही मौका? जानें रिकॉर्ड हाई से फिसलकर कितने गिरे दाम
Gold-Silver Price: सोने और चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. भारी गिरावट के बाद पिछले दो दिनों में दोनों कीमती धातुओं में जोरदार तेजी आई है.
Gold-Silver Price: सोना और चांदी भारतीय निवेशकों के लिए हमेशा से सुरक्षित निवेश माने जाते रहे हैं. हाल ही में इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे निवेशक असमंजस में हैं कि अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना बेहतर रहेगा.
पिछले कुछ दिनों पहले तक सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके थे. जनवरी के आखिर में एमसीएक्स पर सोने ने करीब 1.93 लाख रुपये और चांदी ने लगभग 4.20 लाख रुपये का स्तर छुआ था. इन ऊंचे स्तरों पर पहुंचते ही निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी. लगातार बिकवाली के दबाव के चलते दोनों धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली.
कितना गिरा दाम?
सोमवार को सोना फिसलकर करीब 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया था, जबकि चांदी 2.25 लाख रुपये के आसपास पहुंच गया. यह स्तर कई निवेशकों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि कुछ ही दिनों में भारी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि इसके बाद बाजार का रुख बदला और पिछले दो दिनों में दोनों में तेज रिकवरी देखने को मिली.
बुधवार शाम तक एमसीएक्स पर सोना करीब 1.59 लाख रुपये और चांदी लगभग 2.89 लाख रुपये पर कारोबार कर रही थी. इसका मतलब है कि सिर्फ दो दिनों में सोने में करीब 22 हजार रुपये और चांदी में लगभग 64 हजार रुपये की तेजी आई है. इसके बावजूद, रिकॉर्ड हाई से तुलना करें तो सोना अब भी करीब 34 हजार रुपये सस्ता है और चांदी लगभग 1.30 लाख रुपये नीचे है.
‘गिरावट स्थायी नहीं’
एक्सपर्ट्स के अनुसार, कीमतों में आई यह गिरावट स्थायी नहीं थी. इसका कारण मुनाफावसूली और डॉलर की मजबूती रहा. जब डॉलर मजबूत होता है, तो आमतौर पर कमोडिटी की कीमतों पर दबाव आता है. इसके अलावा वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और ब्याज दरों को लेकर अटकलों ने भी कीमतों को प्रभावित किया.
क्या अभी खरीदना सही?
अब सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए. जानकारों का मानना है कि लंबी अवधि के नजरिए से सोना और चांदी अब भी मजबूत बने हुए हैं.महंगाई, वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच इनकी मांग बनी रहती है. ऐसे में लॉन्ग टर्म निवेशक धीरे-धीरे खरीदारी कर सकते हैं.
हालांकि शॉर्ट टर्म निवेशकों को अभी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. बाजार में अभी और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि ‘डिप पर खरीद’ यानी गिरावट आने पर चरणबद्ध तरीके से निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है. साथ ही, अपने कुल पोर्टफोलियो का करीब 10 से 20 फीसदी हिस्सा सोना और चांदी में रखना जोखिम को संतुलित करने में मदद कर सकता है.
कुल मिलाकर, मौजूदा हालात में सोना और चांदी निवेशकों को मौके दे रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना ही समझदारी होगी.
