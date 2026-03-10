Gold Silver Price Today: जंग के माहौल में भी सस्ता हुआ गोल्ड, क्या है चांदी का हाल? जानें आज का रेट

Gold Silver Price Today 10 March 2026: मिडिल ईस्ट में जारी ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच वैश्विक और भारतीय सर्राफा बाजार में अस्थिरता का दौर जारी है.

सांकेतिक तस्वीर

Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. इस युद्ध का सबसे बड़ा और सीधा असर कीमती धातुओं, विशेषकर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है. आज, 10 मार्च 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट देखी गई.

राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में 10 रुपये प्रति दस ग्राम की मामूली गिरावट देखी गई. हालांकि, पिछले दो दिनों के रुझान को देखें तो यह गिरावट काफी बड़ी है. पिछले दो दिनों के भीतर 24 कैरेट सोना 1,970 रुपये प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,810 रुपये प्रति दस ग्राम तक कमजोर हो चुका है.

चांदी की चमक भी फीकी

सोने के साथ-साथ चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई. चार दिनों तक स्थिर रहने के बाद, पिछले दो दिनों में चांदी के दाम 5,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर चुके हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर की मजबूती ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को फिलहाल प्रभावित किया है.

अलग-अलग शहरों में सोने की कीमत

शहर 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली ₹1,61,820 ₹1,48,340
मुंबई ₹1,61,670 ₹1,48,190
चेन्नई ₹1,63,620 ₹1,48,190
कोलकाता ₹1,61,610 ₹1,53,640
लखनऊ ₹1,61,820 ₹1,48,340
जयपुर ₹1,61,820 ₹1,48,340
पटना ₹1,61,720 ₹1,48,240

आज के चांदी के भाव

भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में नरमी का दौर जारी है. आज की बात करें तो दिल्ली में चांदी 100 रुपये सस्ती होकर 2,79,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. मुंबई और कोलकाता में भी चांदी दिल्ली के समान 2,79,900 रुपये के भाव पर बिक रही है.

चेन्नई में चांदी की कीमत 2,89,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. इसका मतलब है कि देश के चारों प्रमुख महानगरों में सबसे महंगी चांदी फिलहाल चेन्नई में मिल रही है.

युद्ध के बावजूद क्यों गिर रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

आमतौर पर युद्ध और भू-राजनीतिक अस्थिरता में सोने-चांदी की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार रुझान विपरीत है. इसके पीछे कई प्रमुख आर्थिक कारण हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की स्थिति मजबूत हुई है. नियम यह है कि जब डॉलर मजबूत होता है, तो विदेशी निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग और कीमतों पर दबाव बढ़ता है.

वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. जब ब्याज दरें ज्यादा होती हैं, तो निवेशक सोने के बजाय बॉन्ड्स और अन्य ब्याज देने वाले विकल्पों में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं. साथ ही पिछले दिनों आई भारी तेजी के बाद कई बड़े निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर अपना मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया है, जिससे बाजार में बिकवाली बढ़ी है.

विशेषज्ञों की सलाह

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा हालात में कीमतें बहुत अस्थिर है.। हालांकि लंबी अवधि के लिए सोना हमेशा एक अच्छा विकल्प रहा है, लेकिन अभी जब कीमत थोड़ी गिरे तब खरीदें, की रणनीति अपनाना बेहतर होगा. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें और खरीदारी से पहले मेकिंग चार्जेस और जीएसटी की गणना अवश्य कर लें.

