Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दाम में फिर भारी गिरावट! खरीदारी से पहले जानें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rate Today: सोना और चांदी की कीमतों ने आज फिर एक नया मोड़ ले लिया है. कल जहां चांदी में 15,000 रुपये से ज्यादा की रिकॉर्ड तेजी देखी गई थी, वहीं आज बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया है.

Published date india.com Published: February 12, 2026 8:15 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Gold Silver Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए राहत भरी भी है और थोड़ी हैरान करने वाली भी. पिछले कुछ दिनों से सराफा बाजार एक रोलर-कोस्टर राइड जैसा बना हुआ है. कभी कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो कभी अचानक धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं.

आज यानी 12 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि ठीक एक दिन पहले, यानी 11 फरवरी को बाजार में ऐसी सुनामी आई थी कि कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे.

कल की ऐतिहासिक तेजी के बाद गिरावट

मंगलवार और बुधवार को बाजार में जो हुआ, उसने निवेशकों के होश उड़ा दिए. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत पहली बार 5,100 यूएस डॉलर प्रति औंस के जादुई आंकड़े को पार कर गई थी. वहीं, चांदी ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए यूएस डॉलर 85 प्रति औंस का स्तर पार कर लिया था. लेकिन आज सुबह बाजार खुलते ही रुख बदल गया

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव गिरकर 5,081.50 यूएस डॉलर प्रति औंस पर आ गया है, जबकि चांदी भी फिसलकर 82.515 यूएस डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है. कल के मुकाबले यह गिरावट भले ही छोटी दिखे, लेकिन इसने कल की भारी तेजी पर ब्रेक लगा दिया है.

भारतीय बाजार का हाल

भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कल का दिन ऐतिहासिक था. कल केवल एक दिन के भीतर चांदी की कीमत में 15,400 रुपये का भारी उछाल देखा गया था, जिसके बाद यह 2,67,700 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. सोने ने भी कम रफ्तार नहीं दिखाई और कल यह 3,202 रुपये की बढ़त के साथ 1,59,741 रुपये प्रति दस ग्राम तक जा पहुंचा था.

हालांकि, आज की शुरुआती गिरावट के बाद कीमतें कल के बंद स्तर, सोना: 1,58,650 रुपये और चांदी: 2,62,701 रुपये, के आसपास या उससे नीचे बनी हुई हैं. यह उन लोगों के लिए एक मौका हो सकता है जो कल की भारी तेजी देखकर खरीदारी करने से डर गए थे.

कीमतों में इतने उतार-चढ़ाव की वजह क्या है?

सोने और चांदी की कीमतों में इस अस्थिरता के पीछे कई वैश्विक कारण हैं. दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं. इसके अलावा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर होता है, तो सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतें ऊपर भागती हैं.

जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो बड़े निवेशक अपना मुनाफा बुक करने के लिए सोना-चांदी बेचने लगते हैं, जिससे अचानक गिरावट आती है. आज की गिरावट को भी इसी प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा माना जा रहा है.

खरीदें या इंतजार करें?

बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी में इस महीने उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. एक दिन की तेजी और अगले दिन की गिरावट यह संकेत दे रही है कि बाजार अभी किसी एक दिशा में स्थिर नहीं हुआ है.

अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो बाजार के जानकार अभी भी सकारात्मक हैं. कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल के अंत तक कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, लेकिन अगर आप शादी-ब्याह के लिए या गहने बनवाने के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो गिरावट वाले दिनों का इंतजार करना समझदारी होगी.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है. सोना खरीदने से पहले यह जरूर ध्यान रखें कि हर शहर में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण रेट अलग-अलग हो सकते हैं. निवेश करने से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर पर ताजा भाव जरूर चेक करें.)

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

