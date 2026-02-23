Hindi Business Hindi

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी के दाम में जोरदार तेजी, खरीदारी से पहले जानें आज का भाव

Gold Silver Rate Today 23 February: घरेलू वायदा बाजार में सोमवार 23 फरवरी 2026 को सोने-चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी आई है.

Gold Silver Price Today 23 February 2026: भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक ऐतिहासिक और जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोमवार को हफ्ते के पहले ही दिन कीमतों ने नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया, जिससे निवेशकों और आम ग्राहकों के बीच हलचल तेज हो गई है.

बाजार के जानकारों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक स्थितियों और घरेलू मांग की वजह से कीमती धातुओं की कीमतों में यह अप्रत्याशित तेजी आई है. एमसीएक्स पर सोना सोमवार सुबह 1,58,458 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. पिछले कारोबारी दिन यह 1,56,876 रुपये पर बंद हुआ था, लेकिन बाजार खुलते ही इसमें तेजी का रुख बना रहा.

सुबह करीब 10 बजे तक सोने की कीमत लगभग 1.81 प्रतिशत यानी करीब 2900 रुपये की बढ़त के साथ 1,59,716 रुपये के स्तर पर पहुंच गई. दिन के शुरुआती कारोबार के दौरान तो सोने ने 1,60,600 रुपये का उच्चतम स्तर भी छू लिया, जो दर्शाता है कि बाजार में सोने को लेकर कितनी अधिक मांग है.

सोने के साथ-साथ चांदी ने भी आज तेजी के मामले में सभी को चौंका दिया है. एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में 5.41 प्रतिशत की भारी बढ़त देखी गई. चांदी की कीमत 13,685 रुपये प्रति किलो की उछाल के साथ 2,66,629 रुपये पर ट्रेड करती नजर आई.

चांदी का बाजार आज 2,63,061 रुपये पर खुला था और देखते ही देखते यह 2,68,875 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. खुदरा बाजार की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है. इन शहरों में 10 ग्राम चांदी अब 3,000 रुपये की दर पर बिक रही है, जिसका मतलब है कि 100 ग्राम चांदी के लिए ग्राहकों को अब 30,000 रुपये चुकाने होंगे.

विभिन्न शहरों में सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम) पर नजर डालें तो देश के अलग-अलग हिस्सों में मामूली अंतर देखा जा सकता है. गुड रिटर्न के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,59,420 रुपये, 22 कैरेट 1,46,140 रुपये और 18 कैरेट 1,19,600 रुपये पर बना हुआ है. आर्थिक राजधानी मुंबई में कीमतें थोड़ी और अधिक हैं, जहां 24 कैरेट सोना 1,61,350 रुपये और 22 कैरेट 1,47,900 रुपये के भाव पर मिल रहा है.

चेन्नई में सोने के दाम सबसे ऊंचे स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,110 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 1,27,200 रुपये है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तेजी का असर साफ है, जहां 24 कैरेट सोना 1,61,500 रुपये और 22 कैरेट 1,48,050 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

पटना और अहमदाबाद जैसे शहरों में कीमतें लगभग एक समान हैं, यहां 24 कैरेट सोना 1,61,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है. कोलकाता और हैदराबाद में भी सोने के दाम मुंबई के बराबर यानी 1,61,350 रुपये (24 कैरेट) के स्तर पर हैं.

कीमतों में आई इस भारी वृद्धि ने आम खरीदारों के बजट को प्रभावित किया है, विशेषकर उन परिवारों को जहां शादियां हैं. हालांकि, निवेशकों के लिए यह मुनाफा कमाने का एक बड़ा अवसर साबित हो रहा है. बाजार विशेषज्ञों का सुझाव है कि सोने-चांदी की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले बाजार के रुझानों को बारीकी से समझना जरूरी है.