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Gold Silver Rate Today: चांदी की कीमत धड़ाम! लाइफटाइम हाई से 2 लाख रुपये सस्ती, सोना भी फिसला

Gold Silver Price Today 6 April 2026: भारतीय सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर हफ्ते के पहले ही दिन सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है.

Published date india.com Published: April 6, 2026 10:52 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Gold Silver Rate Today: चांदी की कीमत धड़ाम! लाइफटाइम हाई से 2 लाख रुपये सस्ती, सोना भी फिसला

Gold Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर निवेशकों को बड़ा झटका लगा है. बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई.

अगर आप आभूषण खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि चांदी एक ही झटके में हजारों रुपये सस्ती हो गई है.

चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट

सोमवार (6 अप्रैल 2026) को जैसे ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हुई, चांदी के भाव धड़ाम से नीचे गिर गए. लॉन्ग वीकेंड के बाद जब बाजार खुला, तो चांदी की चमक फीकी पड़ चुकी थी. पिछले कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को चांदी 2,32,495 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. सोमवार सुबह जब कारोबार शुरू हुआ, तो यह फिसलकर 2,29,651 रुपये के स्तर पर आ गई. इस तरह चांदी की कीमत में महज कुछ ही घंटों के भीतर 2,844 रुपये प्रति किलो की बड़ी कटौती देखी गई.

लाइफटाइम हाई लेवल से अब काफी नीचे

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चांदी अपने लाइफटाइम हाई लेवल से अब काफी नीचे आ चुकी है. एमसीएक्स पर चांदी का अब तक का उच्चतम स्तर 4,39,337 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है. अगर ताजा कीमतों की तुलना इस रिकॉर्ड हाई से करें, तो चांदी अब 2,09,686 रुपये प्रति किलो तक सस्ती मिल रही है. इसे बाजार के जानकार ‘सिल्वर क्रैश’ के रूप में देख रहे हैं.

सोने की चमक भी हुई फीकी

चांदी के साथ-साथ सोने के भाव में भी सप्ताह के पहले दिन गिरावट का रुख रहा. एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव पिछले गुरुवार को 1,49,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. सोमवार को बाजार खुलते ही यह गिरकर 1,48,298 रुपये पर आ गया. यानी 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 1,382 रुपये की कमी आई है.

सोने के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर की बात करें, तो एमसीएक्स पर यह 2,02,984 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा चुका है. मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो सोना अपने ऑल-टाइम हाई से करीब 54,686 रुपये सस्ता हो चुका है. निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि सोना लंबे समय बाद अपने उच्च स्तर से इतने बड़े अंतर पर ट्रेड कर रहा है.

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वैश्विक तनाव के बावजूद क्यों गिर रहे दाम?

आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी दुनिया में युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने-चांदी की ओर भागते हैं, जिससे इनके दाम बढ़ जाते हैं. वर्तमान में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई नई धमकियों ने वैश्विक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. ऐसी स्थिति में कीमतों का गिरना विशेषज्ञों को भी चौंका रहा है. इसके पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण माने जा रहे हैं.

कच्चे तेल का दबाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. तेल महंगा होने से वैश्विक स्तर पर महंगाई का जोखिम बढ़ गया है, जिससे निवेशकों में डर का माहौल है और वे कीमती धातुओं के बजाय नकदी हाथ में रखने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

मजबूत अमेरिकी डॉलर

वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने सोने और चांदी की बढ़त पर लगाम लगा दी है. जब डॉलर मजबूत होता है, तो अन्य मुद्राओं में सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग और कीमतों में गिरावट आती है.

ब्याज दरों की अनिश्चितता

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता भी निवेशकों को सतर्क कर रही है, जिसके चलते कीमती धातुओं से मुनाफावसूली देखी जा रही है.

बाजार में जारी इस अस्थिरता के बीच छोटे और बड़े निवेशकों के लिए सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के निवेश से पहले बाजार की चाल को बारीकी से समझें. सोने और चांदी की कीमतों में अभी और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले दिनों में इन कीमती धातुओं की दिशा तय करेंगे.

(डिस्क्लेमर: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश जोखिमों के अधीन है. किसी भी बड़े निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या मार्केट एक्सपर्ट्स की राय अवश्य लें.)

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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