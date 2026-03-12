By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Gold, Silver Rates Today: मध्य पूर्व में तनाव के बीच क्या हैं आज के सोना-चांदी के भाव, 10 ग्राम की कीमत अब क्या है
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है, वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से आगे की चाल तय होगी.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों के चलते वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बीच बुधवार को कीमती धातुओं (सोने-चांदी) की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इंटरनेशनल मेटल की कीमतों में गिरावट के बाद गुरुवार को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. पढ़िए क्या है आज का भाव.
- MCX पर आज अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने का रेट 0.62% बढ़कर ₹1,62,799 प्रति 10 ग्राम के लेवल पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव ₹1,61,789 था. चांदी का रेट 0.26% बढ़कर ₹2,69,212 प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव ₹2,68,491 था.
- घरेलू सोने और चांदी की कीमतों में बिकवाली का दबाव बढ़ गया. MCX पर सोने का भाव ₹283, या 0.17% गिरकर ₹1,61,506 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. MCX पर चांदी का भाव ₹1,991 या 0.74% घटकर ₹2,66,500 प्रति kg हो गया.
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को 999 प्यूरिटी वाला गोल्ड 1,60,230 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले मंगलवार को 999 प्यूरिटी वाले गोल्ड की कीमत 1,60,188 रुपए थी. यानी एक दिन में सोने का भाव 42 रुपए महंगा हुआ है. 999 प्यूरिटी वाली चांदी का भाव 2,66,010 रुपए प्रति किलोग्राम रहा. इससे पहले बीते मंगलवार को इसकी कीमत 2,70,944 रुपए प्रति किलोग्राम थी. यानी आज चांदी के दाम में 4,934 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है. गुरुवार को इस कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है. जो कीमत कल शाम तक थी, वो ही आज बताई जा रही है.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने-चांदी की कीमतें
अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 955 रुपए यानी 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,62,348 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया. मई डिलीवरी वाली चांदी 2.71 प्रतिशत यानी 7,524 रुपए गिरकर 2,70,326 पर पहुंच गई.
सोने और चांदी के दाम घटे
वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बीच बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और दोनों कीमती धातुओं के दाम 0.78 प्रतिशत तक कम हो गए हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 10:30 बजे सोने के 2 अप्रैल 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.31 प्रतिशत कम होकर 1,62,795 रुपए हो गया है और चांदी के 5 मई 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.78 प्रतिशत घटकर 2,75,690 रुपए हो गया है.
वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से तय होगी आगे की चाल
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है, वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से आगे की चाल तय होगी. खबर लिखे जाने तक, कॉमेक्स पर सोना 0.56 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,212.64 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 88.493 डॉलर प्रति औंस थी. युद्ध को लेकर मिले-जुले संकेतों के कारण व्यापारिक माहौल अस्थिर बना हुआ है. (इनपुट एजेंसी से भी)
