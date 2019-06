नयी दिल्ली: बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 100.50 रुपये प्रति सिलेंडर घट गया है. एक जुलाई से दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल का सिलेंडर 637 रुपये में उपलब्ध होगा. तेल कंपनियों ने यह जानकारी दी है.

Indian Oil Corporation: Price of Non-Subsidised LPG in Delhi will decrease by Rs 100.50 per cylinder from 1st July. Upfront cash payment by consumer of domestic LPG will reduce by Rs 100.50 per cylinder. pic.twitter.com/yo6oih0q8v

— ANI (@ANI) June 30, 2019