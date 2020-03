नई दिल्ली: सरकार ने फरवरी में जीएसटी के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जो पिछले साल इसी महीने की वसूली के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है. हालांकि इस साल फरवरी का माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह इससे पिछले महीने जनवरी 2020 के 1.10 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले कम है.

Finance Ministry: GST collection for February stands at Rs 1,05,366 crore of which CGST is Rs 20,569 crore, SGST is Rs 27,348 crore & IGST is Rs 48,503 crore (including Rs 20,745 crore collected on imports) & Cess is Rs 8,947 crore (including Rs 1,040 crore collected on imports).

— ANI (@ANI) March 1, 2020