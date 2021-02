Good News for Home buyers in Delhi: दिल्ली सरकार ने अचल संपत्तियों की सर्कल दरें घटाने के बाद अब लोन की ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है. दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने लोन की ब्याज दर घटा दी है. ब्याज दर कम होने के बाद लोगों को प्रति एक लाख रुपए पर प्रतिमाह 760 रुपए किश्त देनी होगी, जबकि इससे पहले प्रति लाख 803 रुपए देने पड़ते थे. Also Read - दिल्ली की अदालत ने इस मामले में लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

दिल्ली के सहकारिता मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्किल दर को 20 फीसदी तक कम करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. सर्किल दरों में कमी से दिल्ली की आम जनता का अपने परिवार के लिए घर खरीदने का सपना साकार कर सकेगा. Also Read - Delhi MCD By-elections: आम आदमी पार्टी ने की नगर निगम उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा

सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड से ब्याज दरें निजी बैंकों की तुलना में कम करने के निर्देश दिए थे, ताकि दिल्ली के निवासी अपना घर खरीदने के लिए कम दरों पर ऋण प्राप्त कर सकें. इसी के बाद दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने लोन पर ब्याज दरें घटाने का निर्णय लिया है. Also Read - Internet Services Suspended: विरोध स्थलों पर फिर से इंटरनेट सेवाएं निलंबित, जानिए कब तक जारी रहेगा गृह मंत्रालय का ये आदेश

दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के चेयरमैन राजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली सरकार के फैसले के साथ ही आवासीय ऋण लेने के लिए दिल्लीवासियों के लिए ब्याज दर को 7.45 फीसदी से घटाकर 6.75 फीसदी कर दिया गया है.

यह दरें निजी बैंकों के मुकाबले बहुत कम हैं. इससे दिल्लीवासियों को हर महीने की किश्तों का भुगतान करने में भी राहत मिलेगी. किश्तों में राहत मिलने से जहां लोन लेने वाले लोगों पर दबाव कम होगा, वहीं इस बचत से वह अपने परिवार के लिए अन्य खुशियां जुटा सकेगा.

राजेश गोयल ने कहा कि सर्किल दरों में 20 फीसदी तक कमी करने के निर्णय के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग अचल संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो पाएंगे और रियल स्टेट में आई स्थिरता को भी दूर किया जा सकेगा. इससे आवास की कीमतों में कमी आएगी और मध्यमवर्गीय ऐसे परिवार जो सालों से किराए के मकानों में रह रहे हैं, अपने लिए घर खरीद सकेंगे. लोन पर ब्याज दरें कम करने के बाद प्रति एक लाख रुपए पर हर महीने की किश्त 760 रुपए होगी, जबकि पहले यह 803 रुपए होती थी.

दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम जल्द ही मध्यमवर्गीय व कमजोर वर्ग के लिए आवासीय लोन योजना के और आकर्षक पैकेज का ऐलान करने की योजना बना रहा है.

(IANS)