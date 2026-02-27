Hindi Business Hindi

Got Pip After 5 Years Of Service Eligible For Gratuity What The Rules State

5 साल की जॉब के बाद कंपनी ने दे दिया PIP, क्या अब मिलेगी ग्रेच्युटी? जान लें क्या कहता है नियम?

Gratuity Payment Rules: आमतौर पर अगर कोई एम्प्लॉयी लगातार 5 सालों तक कंपनी में अपनी सर्विस देता आ रहा है, तो वो ग्रेच्‍युटी का हकदार माना जाता है. कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं; जब कंपनी ग्रेच्‍युटी नहीं देने का फैसला ले सकती है.

प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयी के हितों की रक्षा के लिए ‘ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट’ 1972 में लाया गया था.

सैलरीड क्लास को कंपनी की तरफ से कई बेनिफिट मिलते हैं. जैसे ट्रैवेल अलाउंस (TA), डियरनेस अलाउंस (DA), मेडिक्लेम, बोनस और ग्रेच्युटी. Gratuity किसी कंपनी की ओर से अपने एम्प्लॉयी को उसकी लॉयल सर्विस के लिए दिया जाने वाला एक तरह का थैंक्यू पेमेंट है. इसे पाने के लिए एम्प्लॉयी को कम से कम 5 साल तक काम करना होता है. ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट मिलती है.

प्राइवेट कंपनियों में आमतौर पर मार्च से अप्रेजल की शुरुआत होती है. अप्रैल तक प्रोसेस चलता है. मई में इंक्रीमेंट लागू हो जाता है. अप्रेजल के टाइम ज्यादातर कंपनियां एम्प्लॉयीज की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती हैं. तय पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरने वाले एम्प्लॉयीज को PIP यानी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में डाला जाता है. ऐसे में एम्प्लॉयीज में कंफ्यूजन होता है कि अगर 5 साल की सर्विस के बाद उन्हें PIP में डाला जाए तो, उनकी ग्रेच्युटी बनेगी या नहीं?

आइए समझते हैं क्या है ग्रेच्युटी रूल? PIP के मामले में ग्रेच्युटी बनेगी या नहीं? कैसे होता है ग्रेच्युटी का कैल्कुलेशन? कंपनी किस आधार पर आपकी ग्रेच्युटी रोक सकती है? अगर 5 साल की लॉयल सर्विस के बाद कंपनी ग्रेच्युटी रोके, तो आपके क्या अधिकार हैं:-

क्या कहता है ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट?

प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयी के हितों की रक्षा के लिए ‘ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट’ 1972 में लाया गया था. इस कानून के तहत खनन क्षेत्रों, फैक्ट्रियों, ऑइल फील्ड्स, वन क्षेत्रों, कंपनियों और पोर्ट्स जैसे अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने वाली उन संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल किया गया, जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. बता दें कि ग्रेच्युटी और प्रॉविडेंट फंड बिल्कुल अलग-अलग है. ग्रेच्युटी में पूरा पैसा कंपनी की ओर से दिया जाता है, जबकि PF में कुछ हिस्सा एम्प्लॉयी की सैलरी का होता है.

ये PIP क्या है?

परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान (PIP) एक ऑफिशल डॉक्यूमेंट है. इसका इस्तेमाल कंपनी (Employer) खराब परफॉर्मेंस देने वाले एम्प्लॉयीज को उनके काम में सुधार का मौका देने के लिए करते हैं. आमतौर पर PIP 30 से 90 दिनों यानी एक से तीन महीन का एक प्लान होता है. इसमें टारगेट, इंप्रूवमेंट एरिया और एक्शन प्लान का ब्योरा होता है. इसका मकसद एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है.

PIP का क्या होता है असर?

HR प्रोफेशनल दीक्षा जोशी के मुताबिक, PIP का मतलब प्रदर्शन सुधारने का मौका है, न कि नौकरी से तुरंत निकाले जाने का जरिया. अगर PIP के बाद नौकरी जाती है, तो यह ‘छंटनी’ (Retrenchment) मानी जा सकती है, न कि ‘दुराचार’ (Misconduct).

PIP में डालने पर क्या ग्रेच्युटी पर पड़ेगा असर?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, गुरुग्राम यूनिट की HR प्रोफेशनल दीक्षा जोशी बताती हैं, “परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान (PIP) में डाले जाने से ग्रेच्युटी पर सीधा कोई असर नहीं पड़ता है. अगर आपने 5 साल (परमानेंट एम्प्लॉयी) 1 साल (कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी) की लगातार सर्विस दी है, तो PIP के दौरान या बाद में नौकरी से निकाले जाने पर भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी. कोई भी कंपनी खराब परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी ग्रेच्युटी नहीं रोक सकती.”

क्या सभी एमप्लॉयी को मिलती है ग्रेच्युटी?

अगर किसी कंपनी में 10 कर्मचारी हैं. कंपनी या संस्थान Gratuity Act के तहत रजिस्टर्ड न हो, तो कर्मचारी ग्रेच्‍युटी एक्‍ट के तहत नहीं आते हैं. मतलब ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्‍युटी का फायदा आमतौर पर नहीं मिलता. हां, अगर कंपनी अपनी मर्ज़ी से कर्मचारियों को ग्रेच्‍युटी देना चाहे तो दे सकती है.

क्या 5 साल की नौकरी जरूरी है?

ग्रेच्युटी के लिए आमतौर पर कम से कम 5 साल की लगातार नौकरी करना जरूरी माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में 4 साल और 240 दिन की सर्विस पूरी करने पर भी ग्रेच्युटी बेनिफिट मिल जाता है.

कितने दिनों की बनती है ग्रेच्युटी?

ग्रेच्युटी कैल्कुलेशन का फॉर्मूला आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पर डिपेंड करता है. इसमें नौकरी की कुल अवधि को शामिल किया जाता है. ग्रेच्युटी की रकम हर साल 15 दिन के वेतन के बराबर जुड़ती है, जो 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वालों को दी जाती है. हालांकि, इसमें 15 दिन का वेतन भी पूरे महीने की सैलरी के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि माना जाता है कि हर महीने चार रविवार को छोड़कर सिर्फ 26 दिन ही काम होता है. ऐसे में ग्रेच्युटी को कैल्कुलेट करने के लिए 30 दिन के बजाए सिर्फ 26 दिन को शामिल किया जाता है.

ग्रेच्युटी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला क्या है?

ग्रेच्युटी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला Last Drawn Salary x 15 x Length of Service / 26= Gratuity amount है. यहां 15 का मतलब हर साल वर्ष 15 दिनों का वेतन है. 26 का अर्थ महीने के हर रविवार को छोड़कर वर्किंग डेज से है. लास्ट सैलरी में बेसिक सैलरी+DA+कमीशन (अगर हो) जोड़ा जाता है. इस फॉर्मूले में महीने में 26 दिन को वर्किंग डेज मानकर कर्मचारी को 15 दिन के औसत से ग्रेच्युटी दी जाती है.

अगर नौकरी के दौरान मौत हो जाए, तो?

अगर नौकरी के दौरान 5 साल से पहले कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो ऐसे मामले में एम्प्लॉयी के परिवार को ग्रेच्युटी मिलेगी. महिला या पुरुष कर्मचारी नौकरी करने के दौरान किसी हादसे या बीमारी के कारण शारीरिक तौर पर अक्षम हो जाता है, तो भी नियमानुसार उसे ग्रेच्युटी बेनिफिट मिलता है.

क्या कंपनी ग्रेच्युटी रोक भी सकती है?

हां. अगर कर्मचारी की लापरवाही या अनैतिक व्यवहार के कारण कंपनी को नुकसान होता है, तो कंपनी उसकी ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार रखती है. ग्रेच्युटी को रोकने के लिए कंपनी को पहले सबूत और उसकी वजह को पेश करना होगा. जो भी वजह कंपनी दे रही है, उसके लिए उसे कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है.

किस आधार पर रोकी जा सकती है ग्रेच्युटी?

1.कंपनी की प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर: अगर कर्मचारी पर कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा करने का आरोप साबित हो जाए, तो कंपनी को ग्रेच्युटी रोकने का पूरा अधिकार है. ये फैसला ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत वैलिड है. इस केस में कर्मचारी की 5 साल या 10 साल की सर्विस फिर मायने नहीं रखती.

2.कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर: अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी पर ऐसा काम करने का आरोप साबित होता है, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है, तो कंपनी उसकी ग्रेच्युटी रोक सकती है.

3.धोखाधड़ी या गबन का मामला: सर्विस के दौरान अगर कर्मचारी की किसी तरह की धोखाधड़ी, गबन या आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की बात साबित हो जाती है, तो कंपनी उसे ग्रेच्युटी का हक देने से इनकार कर सकती है. ऐसी स्थिति में कंपनी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है.

कंपनी ने रोकी ग्रेच्युटी तो आपके पास क्या हैं अधिकार?

अगर 5 साल पूरे डेडिकेशन के साथ नौकरी करने, बर्ताव अच्छा रखने के बाद भी अगर कंपनी आपको ग्रेच्युटी की रकम नहीं देती है, तो कर्मचारी कंपनी में नोटिस भेज सकता है.

इसके बाद भी समस्या नहीं सुलझती, तो आपके पास कंपनी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के पास शिकायत करने का रास्ता खुला है.

मामले की जांच होगी और अगर कंपनी दोषी साबित होती है, तो कर्मचारी को ग्रेच्युटी की पूरी रकम जुर्माने और ब्याज के साथ तय समय के अंदर देनी होगी.

