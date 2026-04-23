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अब मार्केट रिटर्न पर तय होगी आपकी पेंशन, सैलरी से हर महीने होगा 10% डिडक्शन, समझ लें अपने काम की ये बात

अगर आपकी ज्वॉइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, तो आपके लिए पेंशन की पुरानी व्यवस्था अब इतिहास बन चुकी है. केंद्र सरकार ने पेंशन रूल्स 2026 नोटिफाई कर दिया है.

Published date india.com Updated: April 23, 2026 11:48 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
अब मार्केट रिटर्न पर तय होगी आपकी पेंशन, सैलरी से हर महीने होगा 10% डिडक्शन, समझ लें अपने काम की ये बात
नए नियमों के तहत, NPS की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए PRAN नंबर लाया जा रहा है.

सेफ फ्यूचर, स्टेबिलिटी और रिटायरमेंट फंड की बात हो, तो सरकारी नौकरी का कोई जवाब नहीं. सरकारी नौकरी में रहते हुए तमाम बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं. सर्विस से रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने एक रकम पेंशन के तौर पर मिलती है, ताकि आप रेगुलर इनकम बंद होने के बाद भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके. लेकिन, अब सरकार पेंशन के नियम बदलने जा रही है.

अगर आपकी ज्वॉइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, तो आपके लिए पेंशन की पुरानी व्यवस्था अब इतिहास बन चुकी है. केंद्र सरकार ने पेंशन रूल्स 2026 नोटिफाई कर दिया है. इसके तहत अब 1 जनवरी 2004 की ज्वॉइनिंग डेट वाले एम्प्लॉयी की पेंशन अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के जरिए चलेगी. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपकी पेंशन की रकम पहले से तय नहीं होगी, बल्कि यह आपके निवेश और उस पर मिलने वाले बाजार के रिटर्न पर निर्भर करेगी.

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हर महीने सैलरी से कटेगा पैसा
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हर एम्प्लॉयी को अपनी बेसिक पे और महंगाई भत्ते यानी DA का कुल 10 पर्सेंट हिस्सा पेंशन फंड में देना होगा. अगर किसी एम्प्लॉयी की बेसिक पे और DA मिलाकर 60,000 रुपये बनती है, तो उसकी सैलरी से हर महीने 6,000 रुपये काट लिए जाएंगे. सरकार इस फंड में एम्प्लॉयी से ज्यादा हिस्सा ही डालेगी. सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन 14% तक रहेगा. ये पैसे आपके पेंशन फंड में निवेश किए जाएंगे, जो सालों बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार करेंगे.

PRAN नंबर होगा अलॉट
नए नियमों के तहत, NPS की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए PRAN नंबर लाया जा रहा है. PRAN का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर. यह एक तरह से आपकी पेंशन की पहचान का नंबर है. इस नंबर की मदद से आपका पूरा पेंशन रिकॉर्ड एक जगह जुड़ा रहेगा. इससे आप अपना पेंशन अकाउंट ट्रैक कर पाएंगे.

कैसे मिलेगी पेंशन?
जब आप रिटायर होंगे, तो उस वक्त आपके खाते में जमा कुल रकम यानी कॉर्पस को देखा जाएगा. नियम के मुताबिक, आप इस कुल फंड का एक हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं. वहीं बाकी बची हुई रकम से आपको मंथली पेंशन यानी ANUTY खरीदनी पड़ती है. इसका सीधा सा लॉजिक यह है कि आपका निवेश किया हुआ फंड जितना बड़ा होगा, रिटायरमेंट के बाद आपकी मंथली पेंशन भी उतनी ही बेहतर होगी.

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ब्याज का भी मिलेगा फायदा
नए नियमों में प्रावधान है कि अगर एम्प्लॉयी की कोई गलती नहीं है और विभाग ने पैसा देर से जमा किया है, तो उस देरी के लिए ब्याज देना होगा. इससे एम्प्लॉयी का नुकसान होने से बचेगा. यह नियम केंद्र सरकार के एम्प्लॉयी के साथ-साथ IAS, IPS और IFOS जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी पूरी तरह लागू होगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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