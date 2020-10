Onion Price: प्याज की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए आयात के नियमों में ढील देने का ऐलान किया है, जिससे प्याज की कीमतें कम हो जाएंगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार बफर स्टॉक से भी बाजार में प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, ताकि त्योहार के मौसम में लोगों को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराई जा सके. पिछले दस दिन में प्याज की कीमत 12 फीसदी बढ़ी हैं. Also Read - कंगना रनौत ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस से कहा-'महाराष्ट्र के पप्पूप्रो' क्या बहुत याद आती है...जानिए वजह

इसके साथ ही सरकार ने सभी भारतीय उच्च आयोगों को यह निर्देश दिया है कि वह संबंधित देशों में व्यापारियों से इस संबंध में संपर्क करे. ताकि, देश में ज्यादा से ज्यादा प्याज आयात की जा सके. उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्याज के आयात के लिए नियमों में यह ढील 15 दिसंबर तक जारी रहेगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से सफल, केंद्रीय भंडार और राज्य सरकारों को प्याज जारी की है, इसे और बढाया जाएगा. Also Read - उद्धव ठाकरे ने भी अब CBI पर लगाई लगाम-बिना इजाजत महाराष्ट्र में एंट्री नहीं कर सकते

Maharashtra: Onion prices surge in Pune after crops were damaged due to rainfall in various parts of country. Also Read - महाराष्ट्र: पालघर में पुलिस के सामने बजरंग दल कार्यकर्ता पर भीड़ ने किया हमला, ये थी वजह...

A trader says “Price has increased as supply from farms is affected due to rain. Price of onion that was around Rs 70/kg last week increased to Rs 120/kg today”(21.10) pic.twitter.com/wkFO6KcJXz

