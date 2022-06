Petrol Crisis In India: देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीज़ल की किल्लत पैदा हो गई है. पेट्रोल की किल्लत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ज्यादा हुई है. इस बात को लेकर सरकार हरकत में आ गई है. सरकार ने सभी रीटेल आउटलेट के लिए Universal Service Obligation लागू किया है. इसको रिमोट एरिया के लिए भी लागू किया जाएगा. अब सभी रीटेल आउटलेट वो चाहे PSUs के हों या निजी कंपनियों के उन्हें इसको मानना ही पड़ेगा.Also Read - जुमे की नमाज पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। Watch Video

मतलब ये हुआ कि कंपनियां अब सरकार द्वारा तय नियमों को मानने के लिए बाध्य होंगी. साथ ही पेट्रोल पंप पर स्टॉक भी मेंटेन करना होगा. Outlet खोलने और बंद करने के लिए भी सरकार के निर्देशों को पालन करना होगा. फ़िलहाल ये Universal service obligation उत्तर पूर्व में ही लागू था.

बता दें, मांग में अचानक आए उछाल की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में कुछ पेट्रोल पंप तेल की कमी का सामना कर रहे हैं.

गौरतलब है कि सरकार ने डीज़ल, पेट्रोल क़िल्लत से निपटने के लिए इसको लागू करने का फैसला किया है. इससे निजी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी.

इसके पहले एचपीसीएल ने एक ट्वीट में बताया था कि राजस्थान के उसके पेट्रोल पंपों पर मई के दौरान पेट्रोल और डीजल बिक्री इससे पिछले महीने की तुलना में क्रमश: 41 और 32 प्रतिशत बढ़ गई है. वहीं निजी कंपनियों की बिक्री में गिरावट आई है.

There is unprecedented growth in Petrol & Diesel demand at Retail Outlets in few states.

In Rajasthan, during Apr -May, 2022; Retail Outlets’ Petrol & Diesel volume for HPCL has grown by 40.7% & 31.9% resp. over the last year same period. 1/3 @HardeepSPuri @PetroleumMin pic.twitter.com/vJ6gXDW5IL

