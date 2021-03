Govt Cuts Interest Rates On Small Savings From April 1: सरकार ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दरों में कटौती की है. इसके तहत सेविंग अकाउंट्स, PPF, FD,किसान बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर बुजुर्गों के लिए बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती कर दी गई है. नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी. Also Read - Income Tax: अगर करते हैं नौकरी, तो जल्द करें ये काम; नहीं तो बैंक खाते में रकम आएगी कम और हो जाएंगे परेशान!

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘सेविंग अकाउंट्स में जमा राशि पर सालाना ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.5% कर दिया गया है. वहीं, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर अब तक मिलने वाले 7.1% सालना ब्याज को घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ-साथ बुजुर्गों की बचत योजनाओं पर अब 7.4 फीसदी की जगह सिर्फ 6.5% तिमाही ब्याज मिलेगा. उधर, सुकन्या योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत खाता धारकों को सालाना मिलने वाले 7.6 फीसदी ब्याज दर को भी घटाकर 6.9 % कर दिया गया है. Also Read - कमर में छिपाए हुए थे 28 करोड़ रुपए का 55.61 किलो विदेशी सोना, दिल्‍ली, लखनऊ में किया जब्‍त

Govt cuts interest rates on small savings wef from April 1 Also Read - Budget 2021: Pre Budget Meet में उद्योग जगत ने दिए कई सुझाव, टैक्स दरों में की जाए कटौती; GST को बनाएं तर्कसंगत

Savings deposit revised from 4% to 3.5%,annually.

PPF rate down from 7.1% to 6.4%,annually.

1 yr time deposit revised from 5.5% to 4.4%,quarterly.

Senior citizen savings schemes rate down from 7.4% to 6.5%,quarterly&paid pic.twitter.com/x05Hko3vho

