नई द‍िल्‍ली: सरकार ने आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए शुक्रवार को कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटा दी. अब घरेलू कंपनियों के लिए सभी अधिशेषों और उपकर समेत कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत होगी. वित्त मंत्री शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई दर इस वित्त वर्ष के एक अप्रैल से प्रभावी होगी.वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि दर कम करने और अन्य घोषणाओं से राजस्व में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपए की कमी का अनुमान है. वहीं, बीएसई सेंसेक्‍स में 1945.87 अंक की उछाल 12 बजकर 45 मिनट पर देखने को मिली, जबकि 564.2 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली. बीएसई में 5.39 फीसदी की उछाल देखने को मिली, जबकि, 5.27 फीसदी निफ्टी में उछाल देखने को मिला.

सीतारमण ने कहा कि निवेश और आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं. सीतारमण ने कर में छूट से मेक इन इंडिया में निवेश आने और रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का भरोसा जाहिर किया. उन्होंने कहा कि इससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा.

– यदि कोई घरेलू कंपनी किसी भी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लें तो उनके लिए कॉरपोरेट कर की दर 22 प्रतिशत होगी.

– आयकर अधिनियम तथा वित्त अधिनियम में किए गए बदलाव अध्यादेश के जरिए अमल में लाये जाएंगे.

– 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुनने वाली कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर देने की जरूरत नहीं होगी.

– एक अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकेंगी

– इनके लिए अधिशेषों और उपकर समेत कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर 17.01 प्रतिशत होगी.

– छूट का लाभ उठा रही कंपनियां इनकी अवधि समाप्त होने के बाद कम दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकती हैं.

FM Sitharaman: To promote growth, a new provision has been inserted in the income tax act with effect from fiscal year 2019-20, which allows any domestic company to pay income tax at the rate of 22% subject to condition they will not avail any incentive or exemptions pic.twitter.com/6BuykamM1J

