नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच साल में 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में मंगलवार को अहम घोषणा करते हुए 102 लाख करोड़ रुपए की ढांचागत परियाजनाओं की वृहद सूची जारी की. इसमें मुंबई- अहमदाबाद के बीच तेज गति की रेलगाड़ी चलाने सहित ऊर्जा, बिजली, सड़क क्षेत्र की कई परियोजनायें शामिल हैं.

सीतारमण ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में ढांचागत परियाजनाओं के क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का जिक्र किया था. इसके बाद आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में बने एक कार्यबल ने चार माह की अल्पावधि में ही 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की पहचान की है. ऐसा करते हुए 70 विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श किया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. ग्रेटर नोएडा से सटे जेवर में हवाईअड्डे पर काम शुरू होने और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से इस आंकड़े में तीन लाख करोड़ रुपए की राशि और जुड़ सकती है.

FM Nirmala Sitharaman: Today, the task force has identified Rs 102 lakh crore worth of projects, after conducting 70 stakeholder consultations in a short period of four months https://t.co/q6KMttF2vw

— ANI (@ANI) December 31, 2019