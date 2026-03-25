कितने दिनों की बनती है ग्रेच्युटी?

ग्रेच्युटी कैल्कुलेशन का फॉर्मूला आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पर डिपेंड करता है. इसमें नौकरी की कुल अवधि को शामिल किया जाता है. ग्रेच्युटी की रकम हर साल 15 दिन के वेतन के बराबर जुड़ती है, जो 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वालों को दी जाती है. हालांकि, इसमें 15 दिन का वेतन भी पूरे महीने की सैलरी के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि माना जाता है कि हर महीने चार रविवार को छोड़कर सिर्फ 26 दिन ही काम होता है. ऐसे में ग्रेच्युटी को कैल्कुलेट करने के लिए 30 दिन के बजाए सिर्फ 26 दिन को शामिल किया जाता है.