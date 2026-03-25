क्या कहता है ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट?
प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयी के हितों की रक्षा के लिए ‘ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट’ 1972 में लाया गया था. इस कानून के तहत खनन क्षेत्रों, फैक्ट्रियों, ऑइल फील्ड्स, वन क्षेत्रों, कंपनियों और पोर्ट्स जैसे अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने वाली उन संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल किया गया, जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. बता दें कि ग्रेच्युटी और प्रॉविडेंट फंड बिल्कुल अलग-अलग है. ग्रेच्युटी में पूरा पैसा कंपनी की ओर से दिया जाता है, जबकि PF में कुछ हिस्सा एम्प्लॉयी की सैलरी का होता है.