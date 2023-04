Direct Tax Collection: 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 20 फीसदी बढ़कर 19.68 लाख करोड़ रुपये हो गया

Direct Tax Collection Latest Update: वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (अनंतिम) 19.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 20.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह (अनंतिम) संशोधित अनुमानों से 0.69 प्रतिशत अधिक है. 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए बजट अनुमान (बीई) 14.20 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जिसे संशोधित कर 16.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था.

अनंतिम प्रत्यक्ष कर संग्रह (रिफंड का शुद्ध) बजट अनुमानों से 16.97 प्रतिशत और संशोधित अनुमानों से 0.69 प्रतिशत अधिक है.

2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये है, जबकि 2021-22 में यह 14.12 लाख करोड़ रुपये था, जो 17.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.