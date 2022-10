गुजरात के मंत्री जीतू वघानी ने 17 अक्टूबर को घोषणा की कि राज्य सरकार ने पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) में 10 प्रतिशत की कमी की है.Also Read - पेट्रोल-डीजल के बाद अब CNG कार से भी चलना हुआ महंगा, जानें कितना बढ़ा दाम, टैक्सी, कैब का भी बढ़ सकता है किराया

विवरण के अनुसार, अहमदाबाद में सीएनजी की कीमतें 83.9 रुपये हैं, जबकि गांधीनगर में. इसका 82.16 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं.

VAT (value-added tax) on CNG & PNG reduced by Gujarat government by 10%, announces Gujarat Minister Jitu Vaghani

