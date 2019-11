नई दिल्ली/मुंबई: देश में अगले साल 15 जनवरी से सिर्फ बीएसआई हॉलमार्क वाले सोने के गहने ही बिकेंगे क्योंकि सरकार ने सोने के आभूषण के लिए हॉलमार्किं ग अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है. हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता की कसौटी होगी. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि 15 जनवरी 2020 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए पूरे देश में हॉलमार्किं ग अनिवार्य होगी. सर्राफा बाजार व आभूषण कारोबारियों के संगठन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा.

Ram Vilas Paswan, Union Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution: The government will issue a notification on January 15, 2020 to make hallmarking mandatory for gold jewellery and it will come into force one year later, that is from January 15, 2021. pic.twitter.com/RiL1jVGZ82

— ANI (@ANI) November 29, 2019