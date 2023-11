मालिक ने दिवाली को बनाया खुशियों का त्योहार, कर्मचारियों को गिफ्ट की कार, कहा - यही हैं हमारे 'सुपरस्टार'

नई दिल्ली: त्योहारों की सीजन शुरू हो चुका है. नवरात्रि खत्म होने के बाद अब दीवाली आने वाली है. दिवाली के समय पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को तोहफे देती है. हर साल कई ऐसे कंपनी के मालिक खबरों में आते हैं, जो कर्मचारियों को इतनी मंहगी गिफ्ट देते हैं कि मालिक के प्रति एक सम्मान की भावना जग जाती है. इस साल भी दिवाली से पहले फार्मा कंपनी के मालिक एम. के. भाटिया ने अपने कर्मचारी को गाड़ी गिफ्ट दिया है. टोटल 12 लोगों को कार गिफ्ट किया गया है. कंपनी के मालिक एम. के. भाटिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे अपने कर्मचारी को किसी सेलेब्रिटी से कम नहीं मानते.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि शो रूम में ये 12 कर्मचारी अपनी कार के साथ खुश नजर आ रहे है. एम. के. भाटिया ने कर्मचारियों को गिफ्ट कर रहे हैं. वीडियो को देखकर लोग एम. के. भाटिया की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि मालिक का दिल कितना बड़ा है. ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिन कर्मचारियों को कार गिफ्ट में मिली है, उनमें एक ऑफिस बॉय भी शामिल है

#WATCH | M. K. Bhatia, owner of Pharma Company, says, “Some time ago when our team was growing, I said you are our star… Then we made growth… We wanted to make them feel like celebrities. Everyone is a celebrity…I have not always grown… I faced failures but jumped back…… pic.twitter.com/X7w8poLklQ

— ANI (@ANI) November 4, 2023