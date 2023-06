Hindi Business Hindi

The Green Boards on Roads: क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क और हाईवे पर लगे बोर्ड हरे रंग के ही क्यों होते हैं, आज जान लीजिए

The Green Boards on Roads: जब आप सड़क पर यात्रा करते हैं तो अक्सर आपको ग्रीन कलर के बोर्ड्स दिखाई देते होंगे. क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि ये बोर्ड ग्रीन कलर के ही क्यों लगाए जाते हैं?

The Green Boards on Indian Roads: Understanding their Significance: अगर आप रोड या हाइवे से यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में लगे ग्रीन कलर के बोर्ड जरूर देखे होंगे. ये ग्रीन कलर के बोर्ड किसी खास मकसद से लगाए जाते हैं. ये बोर्ड रोड सेक्योरिटी सुनिश्चित करने और ड्रायवर्स को आवश्यक जानकारी देते हैं.

आइए, समझते हैं कि रोडों पर ग्रीन कलर के बोर्ड लगाए जाने के क्या कारण हैं और ये किस तरह से रोड सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं?

स्टैंडर्डाइजेशन और विजिबिलिटी

रोड पर ग्रीन कलर के बोर्ड लगाने के पीछे का मकसद स्टैंडर्डाइजेशन है. देश भर में ग्रीन कलर को रोड सिंबलों के लिए स्टैंडर्ड कलर के तौर पर अपनाया गया है. ग्रीन कलर के बोर्ड से ड्रायवर्स को आसानी से जानकारी मिल जाती है. ग्रीन कलर पहचान करने और समझने में मदद करता है. इससे एकरूपता को बढ़ावा मिलता है और कन्फ्यूजन होने की संभावनाएं कम होती हैं.

इसके अलावा, ग्रीन कलर आसपास के इन्वायर्नमेंट में एक्सीलेंट विजिबिलिटी और कंट्रास्ट प्रदान करता है. खासकर दिन के उजाले के दौरान. चमकीला ग्रीन कलर नेचुरल लुक के विपरीत दिखता है, जिससे सिंबल अधिक क्लियर हो जाते हैं और दूर से ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं.

सिंबोलिज्म और कल्चरल इंपार्टेंस

रोड पर लगे बोर्डों के लिए ग्रीन कलर का चुनाव कल्चरल और सिंबोलिक महत्व भी रखता है. इंडियन कल्चर में, ग्रीन कलर अक्सर सेक्योरिटी, डेवलपमेंट और ग्रोथ से जुड़ा होता है. ग्रीन कलर का बोर्ड लगाने से अधिकारियों का लक्ष्य रोड सेक्योरिटी के साथ एक पॉजिटिव अटैचमेंट बनाना और जिम्मेदारी के साथ ड्रायविंग करना भी होता है.

इसके अलावा, ग्रीन कलर अक्सर प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा होता है. भारत, बॉयोडायवर्सिटी और पर्यावरणीय विरासत से समृद्ध देश होने के नाते, प्राकृतिक परिवेश के संरक्षण के महत्व पर जोर देता है. बोर्ड का ग्रीन कलर ड्रायवर्स को यात्रा के दौरान पर्यावरण का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने की याद दिलाता है.

रोड सिंबल्स में अंतर करने में सहायक

रोड पर लगाए गए ग्रीन कलर के बोर्ड मुख्य रूप से इनफॉर्मेटिव सिंबल होते हैं. ये सिंबल दिशा-निर्देश, दूरियां, स्थलचिह्न और सेवा सुविधाओं जैसी आवश्यक जानकारी देते हैं. इस खास कलर का इस्तेमाल करके, इन इनफॉर्मेटिव सिंबलों को अन्य प्रकार के रोड सिंबलों से आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे नियामक सिंबल (जो आमतौर पर लाल, नीले या सफेद होते हैं) और चेतावनी सिंबल (जो आमतौर पर पीले होते हैं).

इन अंतरों से ड्रायवर्स सिंबल के मकसद को तुरंत पहचान सकते हैं और वाहन चलाते समय सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं. इनफॉर्मेटिव सिंबलों की क्लियर पहचान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ओवरऑल कैपेसिटी और सेक्योरिटी में सहायता करती है.

गौरतलब है कि रोड पर लगाए गए ग्रीन कलर के बोर्ड स्टैंडर्डाइजेशन, विजिबिलिटी, सिंबोलिज्म और अंतर समेत कई तरह के फैक्टर्स पर आधारित हैं. ग्रीन कलर को स्टैंडर्ड कलर के रूप में अपनाकर, रोड अधिकारी इनफॉर्मेटिव सिंबलों की एक समान और आसानी से पहचाने जाने योग्य सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं जो रोड सेक्योरिटी को बढ़ावा देती है और ड्रायवर्स को गाइड करती है. ग्रीन बोर्ड न केवल व्यावहारिक उद्देश्य पूरा करते हैं, बल्कि सेक्योरिटी, डेवलपमेंट और पर्यावरण चेतना (Environmental Consciousness) का सिंबल और कल्चरल महत्व भी रखते हैं.

