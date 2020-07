HCL Tech’s new chairperson Roshni Nadar: देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर (Shiv Nadar) की 38 वर्षीया बेटी रोशनी नादर मलहोत्रा (Roshani Nadar Malhotra) को कंपनी का चेयरपर्सन बनाया गया है. वह अपने पिता शिव नादर की जगह लेंगी. शिव नादर चेयरपर्सन का पद छोड़ देंगे. हालांकि वह कंपनी के प्रबंध निदेशक (Managing Director) और मुख्य स्ट्रेटजी ऑफिसर (Chief Strategy Officer) बने रहेंगे. रोशनी नादर चेयरपर्सन बनने से पहले HCL Enterprise की कार्यकारी निदेशक और सीईओ रह चुकी हैं. Also Read - विश्‍व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं: फोर्ब्स

कौन हैं रोशनी नादर मलहोत्रा (Who is Roshni Nadar Malhotra)

रोशनी नादर की पहचान तो उनके पिता शिव नादर की वजह है. लेकिन उनकी प्रबंधन क्षमता का लोहा कंपनी में हर कोई मानता है. वह अभी केवल 38 साल हैं और करीब-करीब पूरी कंपनी संभाल रही हैं. बीते साल यानी 2019 में फोर्ब्स (Forbes) पत्रिका ने रोशनी को दुनिया की टॉप 100 ताकतवर महिलाओं में 54वें स्थान पर रखा था. IIFL के मुताबिक वह देश की सबसे अमीर महिला हैं. रोशनी नादर दिल्ली में पली-बढ़ी हैं और उनकी पढ़ाई दिल्ली के वसंत वैली स्कूल (Vasant Valley School) से हुई है. इसके बाद वह नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी (Northwestern University) चली गईं. इसके बाद उन्होंने Kellogg School of Management एमबीए की डिग्री हासिल की.

एचसीएल ज्वाइन करने से पहले रोशनी ने कई कंपनियों में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. HCL ज्वाइन करने के एक साल के भीतर ही उन्हें एचसीएल कारपोरेशन (HCL Corporation) का कार्यकारी निदेशक और सीईओ बना दिया गया.

रोशनी शिव नादर की एकलौती संतान हैं. उन्होंने 2018 में The Habitats Trust बनाया. वह HCL Corporation की सीईओ बनने से पहले Shiv Nadar Foundation की ट्रस्टी थीं.

रोशनी नादर के पति शिखर मलहोत्रा

रोशनी नादर ने 2010 में शिखर मलहोत्रा से शादी की थी. शिखर HCL Healthcare के वाइस चेयरपर्सन हैं. रोशनी और शिखर के दो बेटे अरमान और जहान हैं. बतौर ट्रस्टी शिखर मलहोत्रा शिव नादर फाउंडेशन में कई भूमिकाएं निभाते हैं. शिखर मलहोत्रा शिव नादर स्कूल के सीईओ हैं.

बिजनेस और परोपकार के क्षेत्र तमाम तरह के काम की वजह से रोशनी को कई सम्मान मिल चुके हैं. वह फोर्ब्स की 2017, 2018 और 2019 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल हो चुकी हैं. इसके अलावे उन्होंने इंडियन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी मिल चुका है.