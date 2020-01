HDFC BANK Customers के लिए एक जरूरी सूचना है. अगर आप एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के खाता धारक हैं और नेट बैंकिंग (Netbanking), मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking) की सर्विस लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है. देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने अपने ग्राहकों को एक जरूरी अलर्ट भेजा है. इस अलर्ट में बताया गया है कि 18 जनवरी को ग्राहक बैंक की नेट बैंकिंग के साथ क्रेडिट कार्ड (Credit Card) की भी सारी सर्विसेज का लाभ नहीं उठा सकेंगे.

एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को एसएमएस(HDFC Alert SMS) से सूचित किया है कि शेड्यूल मेंटेनेंस(Scheduled Maintenance Alert) की वजह से 18 जनवरी 2020 को रात 1 बजे से दोपहर 12 बजे तक ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग(Mobile Banking), फोन बैंकिंग और IVR पर क्रेडिट कार्ड सर्विस का लाभ नहीं ले सकेंगे.

Due to a technical glitch, some of our customers have been having trouble logging into our NetBanking and MobileBanking App. Our experts are working on it on top priority, and we’re confident we’ll be able to restore services shortly. (1/2)

