HDFC Bank SMS Facility : निजी क्षेत्र के लोनप्रदाता एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा शुरू की है. बैंक का दावा है कि अब ग्राहक चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं. यह सुविधा ग्राहकों को 24/7 x 365 चाहे वे कहीं भी हों मिलती रहेगी.Also Read - RBI ने बनाये एटीएम से निकासी की सीमा और फीस के नियम, SBI, ICICI और HDFC के ग्राहक लेन-देन से पहले जाने लें शुल्क

नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा के साथ, ग्राहक अब खाते की शेष राशि और सारांश को चेक कर सकते हैं. लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं. चेकबुक अनुरोधों के लिए आवेदन कर सकते हैं. खाता विवरण तैयार कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं. Also Read - एचडीएफसी ने होम लोन पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट 25 BPS बढ़ाया, HDFC बैंक ने MCLR बढ़ाया

एचडीएफसी बैंक की नई एसएमएस सुविधा, जो एआई तकनीक के साथ एकीकृत की गई है, उसकी बदौलत ग्राहकों को अब एसएमएस बैंकिंग करने के लिए लंबे पूर्व-निर्धारित कीवर्ड याद रखने या टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके बजाय, वे अपनी स्टाइल और सुविधा में टाइप कर सकते हैं और एआई ठीक वही समझेगा जो आपको चाहिए, जिससे आप इत्मीनान से और आसानी से बातचीत कर सकें. Also Read - एचडीएफसी लिमिटेड का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 22.2 फीसदी बढ़कर 3,669 करोड़ रुपये हुआ

एचडीएफसी बैंक ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया है कि बैंकिंग सेवाएं अब एक टेक्स्ट दूर हैं! #BankOnUs और चौबीसों घंटे आप जहां भी हों, बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचें. 24/7 x 365! आरंभ करने के लिए, “रजिस्टर” <स्पेस> “ग्राहक आईडी के अंतिम 4 अंक” <स्पेस> “खाता संख्या के अंतिम 4 अंक” को 7308080808 पर एसएमएस करें.

Banking services are now a text away!#BankOnUs and access a wide range of banking services from wherever you are, round-the-clock. 24/7 x 365!

To get started, SMS “Register” <Space> “Last 4 digits of customer ID” <Space> “Last 4 digits of account number” to 7308080808 pic.twitter.com/SWSCyY678m

— HDFC Bank (@HDFC_Bank) August 25, 2022