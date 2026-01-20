Hindi Business Hindi

Health Insurance Hospital Network Updation Cashless Treatment In Medical Emergency 6 Point Should Keep In Mind

हो गई ये चूक तो इमरजेंसी में रद्दी साबित होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, इलाज में 1 पैसे की भी नहीं मिलेगी मदद, पॉलिसी लेते वक्त 6 पॉइंट को चेक करना जरूरी

इंश्योरेंस कंपनी और हॉसिप्टल के बीच प्रॉफिट को लेकर नेगोशिएशन चलता रहता है. बात बनती है, बिगड़ती है और फिर बात चलने लगती है. अगर दोनों पार्टी एक पॉइंट पर सहमत नहीं हो पाते, तो हॉस्पिटल को नेटवर्क पैनल से हटा दिया जाता है. इसका खामियाजा पॉलिसीहोल्डर को होता है.

सरकार ने साल 2024 से 'Cashless Everywhere' की पहल की है.

कोरोना महामारी के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी की मांग बढ़ी है. हेल्थ इंश्योरेंस होने से इमरजेंसी और गंभीर बीमारी के समय आपको इलाज कराने में मदद मिलती है. इसके लिए पॉलिसीहोल्डर को एक तय समय तक हर साल इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना होता है. हर साल पॉलिसी भी रिन्यू करानी पड़ती है. जब कभी हम पॉलिसी लेते हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट या कंपनी के अधिकारी हमें तमाम बेनिफिट गिनाते हैं. हम अपनी भलाई के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी लेते हैं. कई बार बहुत समझदारी से लिए गए हेल्थ इंश्योरेंस से भी धोखा हो जाता है. फिर हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता.

दिल्ली की रहने वाली सविता मेहता (बदला हुआ नाम) ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अपने ऐसे ही अनुभव शेयर किए हैं. सविता एक वर्किंग लेडी हैं. पति इंजीनियर हैं.11 साल का बेटा भी है. कुछ महीने पहले तक सब कुछ सही चल रहा था. अचानक उनकी जिंदगी बदल गई. पति को हेपेटाइटिस B और लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis) डायग्नोसिस हुआ. ये दूषित पानी और मिट्टी के जरिए चूहों से इंसानों में फैलती है. उन्हें तुरंत मैक्स हॉस्पितल में भर्ती होना पड़ा.

50 लाख की पॉलिसी भी साबित हुई बेकार

सविता मेहता के पति को सुकून था कि उनके पास 50 लाख की पॉलिसी है, जो एक हफ्ते पहले ही रिन्यू हुई है. हालांकि, सविता मेहता के पैरों की जमीन तब खिसक गई, जब बिलिंग काउंटर पर उन्हें बताया गया कि उनके पति की पॉलिसी के तहत इस हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रिटमेंट की फेसिलिटी नहीं मिल पाएगी. ऐसी मुसीबत आपके साथ न हो, इसलिए हेल्थ पॉलिसी लेते समय कई बातों को चेक करना जरूरी है. ताकि, इमरजेंसी के समय आपका हेल्थ इंश्योरेंस रद्दी न साबित हो.

क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल नेटवर्क पैनल कर सकती है चेंज?

हां. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपना हॉस्पिटल नेटवर्क पैनल बदल सकती हैं. ऐसा आपके पॉलिसी लेने या मौजूदा पॉलिसी को रिन्यू किए जाने के बाद भी किया जा सकता है. इसका सीधा सा मतलब है कि आपने जिस नजदीकी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नेटवर्क पैनल पर देखकर पॉलिसी ली थी. हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कंपनी उसे लिस्ट से हटा दे. इसकी आपको जानकारी भी न दी जाए.

नेगोशिएशन एक बड़ी वजह

इसके पीछे नेगोशिएशन एक बड़ी वजह होती है. दरअसल, इंश्योरेंस कंपनी और हॉसिप्टल के बीच प्रॉफिट को लेकर नेगोशिएशन चलता रहता है. बात बनती है, बिगड़ती है और फिर बात चलने लगती है. अगर दोनों पार्टी एक पॉइंट पर सहमत नहीं हो पाते, तो हॉस्पिटल को नेटवर्क पैनल से हटा दिया जाता है. यानी संभव है कि आपने जिस हॉसिप्टल को नेटवर्क पैनल पर देखकर पॉलिसी ली है. संभव है कि मेडिकल इमरजेंसी होने पर वहां आपको कैशलेस ट्रिटमेंट मिले ही न.

सरकार का ‘Cashless Everywhere’ इनिशिएटिव

बेशक सरकार ने साल 2024 से ‘Cashless Everywhere’ की पहल की है. इसके तहत अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव है, तो मेडिकल इमरजेंसी पर आप चाहे नॉन-नेटवर्क पैनल वाले हॉस्पिटल में एडमिट हों, आपको कैशलेस ट्रिटमेंट मिलेगा. लेकिन, सरकार के इस दावे की सच्चाई अलग है. कई मरीजों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं. वो बताते हैं कि इमरजेंसी में उन्हें ‘Cashless Everywhere’की सुविधा नहीं मिली. असल में ये सुविधा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मर्जी पर निर्भर है.

पॉलिसी चुनते समय इन बातों को न करें इग्नोर

सबसे पहले यह पता करें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नए बदलावों को अपडेट किया गया है या नहीं. कुछ पॉलिसियों में नॉन-नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए अपग्रेड या एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है. अगर आप ये पता करन में चूक गए, तो आपकी पॉलिसी सबसे जरूरी वक्त में ही रद्दी साबित होगी.

नॉन-नेटवर्क अस्पतालों में अब आप कैशलेस इलाज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्री-ऑथराइजेशन की जरूरत होती है.ऐसे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पहले ही इस बात को कंफर्म कर लें. अस्पताल में भर्ती होने से पहले या फौरन बाद आपको या अस्पताल को बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए, जो ट्रीटमेंट प्लान और अनुमानित लागत की समीक्षा करेगी.

हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, वैध पहचान पत्र, मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल में इलाज का अनुमानित खर्च बीमा कंपनी को भेजें. मंजूरी का इंतजार करें. बीमा कंपनी अमूमन 1 घंटे के भीतर जवाब दे देती हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड या पॉलिसी का विवरण, वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड), मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें डॉक्टर का पर्चा और सभी टेस्ट के रिजल्ट शामिल हों होना चाहिए. इनके अलावा अस्पताल का ट्रीटमेंट असेसमेंट भी होना चाहिए.

कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय हमें वेटिंग पीरिएड का खास ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी खरीदने के पहले दिन से ही आपको कवर तो नहीं देने लगेगी.वेटिंग पीरिएड अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी में अलग-अलग हो सकता है. आमतौर पर इसका स्पैन 15 दिन से 90 दिनों तक का होता है. इसलिए हेल्थ पॉलिसी चुनते समय आपको देखना चाहिए कि उसका वेटिंग पीरियड इमरजेंसी में कुछ बीमा कंपनियां इलाज के बाद ऑथराइजेशन करती हैं.

अधिकांश अस्पतालों में थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर डेस्क या TPA डेस्क होती है. TPA डेस्क आपके, अस्पताल और बीमा कंपनी के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करती है.TPA डेस्क आपकी हेल्थ पॉलिसी के आधार पर ट्रीटमेंट दिलवाने और क्लेम प्रोसेस करने की फ्री-सर्विस देती है.