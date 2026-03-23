Hindi Business Hindi

Himachal Pradesh Congress Government Mahila Sukh Samman Nidhi All Detai

महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपये भेजेगी हिमाचल सरकार,पूरी करनी होगी ये शर्त, जान लें क्या है स्कीम

हिमाचल प्रदेश के CM सुक्खू ने बजट 2026 पेश करते हुए कहा कि राज्य की अति गरीब परिवारों की महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी.

हिमाचल सरकार राज्य की महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि भी चला रही है.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली के बाद अब हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए खास कैश योजना शुरू की गई है. राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना का ऐलान किया है. इसके तहत अति गरीब परिवारों की 1 लाख महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय मदद भेजी जाएगी. 2026-27 के लिए पेश बजट में इसका ऐलान हुआ है.

क्या है ये योजना?

हिमाचल प्रदेश के CM सुक्खू ने बजट 2026 पेश करते हुए कहा कि राज्य की अति गरीब परिवारों की महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी. इस पहल से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी, उनके जीवन-स्तर में सुधार होगाऔर वे आत्मनिर्भर बनकर परिवार व समाज में अपनी भूमिका को और सशक्त बना सकेंगी.

पहले से चल रही प्यारी बहना योजना

बता दें कि हिमाचल सरकार राज्य की महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि भी चला रही है. इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं के खातों में हर महीने 1500-1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी जारी करती है.

पूरी करनी होंगी कौन सी शर्त?

राज्य की अति गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए पैसे भेजने वाली नई योजना की घोषणा की है. आवेदक महिलाएं आर्थिक दृष्टि से वंचित परिवार की होनी चाहिए.एज लिमिट 18 साल से 59 साल के बीच है.परिवार की एनुअल इनकम 2 लाख से कम होना अनिवार्य है. इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. पक्कों मकानों से वंचित ऐसे परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधा दी जाएगी.

कैसे करेंगी अप्लाई?

अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी (Tehsil Welfare Officer) के कार्यालय से आवेदन फॉर्म भरकर, जरूरी दस्तावेजों (इनकम, बोनाफाइड, आधार, बैंक डिटेल) के साथ जमा करना होगा. यह एक ऑफलाइन प्रक्रिया है.

Add India.com as a Preferred Source