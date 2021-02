Bharat Ka Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अब से थोड़ी देर बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट (Hindustan Ka Budget 2021) पेश करेंगी. कोरोना से धीमी हुई अर्थव्यवस्था को बजट में बड़ा डोज मिलने की उम्मीद (Bharat Ka Budget 2021) की जा रही है. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर भी अधिक ध्यान दिये जाने की उम्मीद की जा रही है. एक अंतरिम बजट समेत ये मोदी सरकार (Budget 202-22) का नौंवा बजट है. Also Read - Budget 2021: Bitcoin पर लग सकती है रोक, रुपए का डिजिटल वर्जन बन सकता है भारत का CryptoCurrency

बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने अपने घर में पूजा की. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा. उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम रही है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है.

वित्त राज्य मंत्री ने कहा, ‘यह Budget लोगों की उम्मीदों के अनुरूप होगा. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही सरकार का एजेंडा है. सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा करके नई दिशा दी है. आत्मनिर्भर भारत से महामारी से बचने और अर्थवयवस्था को धीरे-धीरे पटरी पर लाने का काम हो रहा है.’

Delhi: FM Nirmala Sitharaman and MoS Finance Anurag Thakur leave from Ministry of Finance. FM will present #UnionBudget 2021-22 at Parliament today.

For the first time ever, the Budget will be paperless this year due to COVID. It will be available for all as a soft copy, online pic.twitter.com/DYm8cf1DIH

