Home First Finance: इंडिगो पेंट्स (Indigo Paints) की ओपेनिंग के बाद बुधवार को शेयर बाजार में एक और शेयर की शानदार लिस्टिंग हुई है. होम फर्स्ट फाइनेंस (Home First Finance) की लिस्टिंग एनएसई पर करीब 20 फीसदी प्रीमियम के साथ 618 रुपए पर हुई. वहीं, BSE पर इसकी लिस्टिंग 612.15 रुपए पर हुई है. Also Read - Budget 2021: बजट से झूमा बाजार, निवेशकों की चांदी, सेंसेक्स 2,314 अंक बढ़कर बंद

मुंबई स्थित हाउसिंग लोन (Housing Loan) देने वाली फाइनेंस कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी (Home First Finance Company- HFFC) का आईपीओ (IPO) 21 जनवरी को लॉन्च हुआ था. कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 1153.72 करोड़ रुपए जुटाए हैं. आईपीओ के लिए कंपनी ने शेयर का इश्यू प्राइस 517-518 रुपये प्रति शेयर तय किया था. यह IPO 21 जनवरी से 25 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. Also Read - Share market today: शेयर बाजार को नहीं रास आया आर्थिक सर्वे, सेंसेक्स 588 अंक नीचे बंद, 13,634 पर निपटा निफ्टी

गौरतलब है कि कंपनी का आईपीओ इश्यू 26.66 गुना भरा था. इश्यू रिटेल कोटे में 6.59 गुना भरा था. 518 रुपए के इश्यू प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप 4527 करोड़ रूपए है. इश्यू प्राइस पर P/BV 3.61 गुना है. Also Read - IRFC IPO: शेयर बाजार की कमजोरी ने लिस्टिंग से पहले घटाया वैल्यूएशन

होम फर्स्ट फायनेंस (Home First Finance) एक टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. यह निम्न और मध्यम आय वर्ग के पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों पर फोकस करती है. यह कंपनी ग्राहकों को घर बनाने के लिए लोन देती है. 30 सितंबर 2020 तक कंपनी के ग्रॉस लोन एसेट में इस सेगमेंट के कर्जों की हिस्सेदारी 92.1 फीसदी थी.

वित्त वर्ष 2018-20 के बीच कंपनी के Gross Loan Assets में सालाना आधार पर 63.4 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है. ये मार्च 2018 के 1,355.93 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 सितंबर 2020 तक 3,730.01 करोड़ रुपए पर आ गई थी.

Housing Finance Market में कंपनी की काफी अच्छी पैठ है. कंपनी के पास पैसे जुटाने के Diversified चैनल हैं. इसके आलावा कंपनी के पास एक अनुभवी प्रबंधन टीम है जो कंपनी को काफी अच्छी बढ़त देता है.