होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने गुरुवार को कहा कि वह देश में अपने सभी चार संयंत्रों को दो चरणों में शुरू करेगी. कंपनी के कर्नाटक स्थित संयंत्र में विनिर्माण गतिविधियां अगले सप्ताह शुरू होंगी. एचएमएसआई ने एक बयान में कहा कि 25 मई से उत्पादन चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा.

सबसे पहले कर्नाटक के नरसापुर स्थित उसके सबसे बड़े संयंत्र को शुरू किया जाएगा और फिर जून के पहले सप्ताह में अन्य तीन संयंत्र शुरू होंगे.

एचएमएसआई ने कहा कि कंपनी के 300 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं में करीब 99 प्रतिशत को कामकाज के लिए जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं और वे उत्पादन शुरू करने की अग्रणी अवस्था में हैं.

कंपनी ने बताया कि उसके 60 प्रतिशत से अधिक डीलरों ने भी अपना बिक्री एवं सेवा परिचालन शुरू कर दिया है.