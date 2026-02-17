Hindi Business Hindi

How And Where To Complain Petrol Pump Rigging While Delivering Fuel

Petrol Pump ने लगा दिया चूना, कम दिया फ्यूल? अब जानें कैसे करेंगे नुकसान की भरपाई

पेट्रोल पंप पर तेल लेते समय कई लोग शॉर्ट फ्यूलिंग का शिकार होते है. मीटर में की गई मैन्युपलेशन से ग्राहक के साथ स्कैम होता है. इसलिए पेट्रोल पंप पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है.

देशभर में 58 हजार से भी ज्यादा पेट्रोल पंप हैं. इसमें 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप गवर्नमेंट ऑयल कंपनियां चला रही हैं. इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बड़े ऑइल कंपनियों के नाम हैं. कई बार फ्यूल भरते समय हम ठगी का शिकार हो जाते हैं. कम मात्रा में फ्यूल देने, मीटर टैंपरिंग या मिलावटी डीजल-पेट्रोल देने की शिकायतें मिलती रहती हैं.

हर दिन भारत में करीब लाखों लोगों के साथ ये स्कैम होता है. मीटर में सेटिंग से आपको अमाउंट तो पूरा दिखता है, लेकिन फ्यूल कम होता है. कई बार अगर ग्राहक पंप पर शिकायत भी करता है तो उनकी सुनी नहीं जाती है. अगर आप भी ऐसी ठगी का शिकार हुए हैं, तो अपने अधिकार जान लीजिए. इससे आपको अपने नुकसान की भरपाई करने में आसानी होगी.

पेट्रोल पंप से कम मिला फ्यूल या दिखे कोई गड़बड़ी तो यहां करें शिकायत:-

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

अगर आप इंडियन ऑइल पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाते हैं, तो किसी भी तरह की ठगी का शिकार होने पर आप कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002333555 पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम तक ईमेल से पहुंचाइए अपनी बात

अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल भरवा रहे हैं और सर्विस पसंद नहीं आई है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं. https://www.hindustanpetroleum.com/pages/Complaints-and-Feedback पर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए, अधिकारी इसका समाधान करेंगे.

भारत पेट्रोलियम से ऐसे करें कॉन्टैक्ट

भारत पेट्रोलियम ने BPCL Smartline जारी किया है. इसका टोल-फ्री नंबर 1800-22-4344 है. इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. स्मार्टलाइन एक 24×7 इमरजेंसी हेल्पलाइन भी है, जो गैस लीक जैसी इमरजेंसी में मदद करती है.

मिनिस्ट्री में भी कर सकते हैं कंप्लेन

आप अपनी शिकायत डायरेक्ट मंत्रालय में भी कर सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नैचुरल गैस की ऑफिशियल वेबसाइट https://pgportal.gov.in/ पर विजिट करके आप अपनी शिकायत को रजिस्टर करा सकते हैं. आपकी शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित पेट्रोल पंप की जांच की जाएगी.

पेट्रोल पंप का लाइसेंस हो सकता है कैंसिल

अगर पेट्रोल पंप के खिलाफ की गई शिकायत या धोखाधड़ी के चार्जेस सही साबित होते हैं, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस केस में पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

शॉर्ट फ्यूलिंग से बचने के लिए किन बातों का रखें ध्यान?

बहुत कम लोगों को पता है कि खाली टैंक में पेट्रोल भरवाने से नुकसान होता है. इसका कारण है कि जितना खाली आपका टैंक होगा, उतनी ही हवा टैंक में मौजूद रहेगी. ऐसे में आप पेट्रोल भरवाते हैं तो हवा के कारण पेट्रोल की मात्रा कम मिलेगी. इसलिए कम से कम टैंक के रिजर्व तक आने का इंतजार नहीं करें.

अक्सर आपने देखा होगा कि पेट्रोल भरने के समय मीटर बार-बार रुक जाता है. हालांकि, धीरे धीरे करके इसी तरह आपको पेट्रोल दे दिया जाता है. जानकारों के मुताबिक, बार बार रुकने से आपको पेट्रोल का नुकसान होता है. इसलिए अगर किसी पेट्रोल पंप पर ऐसी मशीन है तो इस मशीन पर पेट्रोल भरवाने से बचें.

ज्यादातर लोग जब अपनी कार में पेट्रोल/डीजल भरवाते हैं तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं. इसका फायदा उठाते हैं पेट्रोल पम्पकर्मी. पेट्रोल भरवाते समय कार से उतरें और मीटर के पास खड़े हों और सेल्सकर्मी की सारी गतिविधियों को देखें.

हो सकता है आपको बातों में लगाकर पेट्रोल पंपकर्मी जीरो तो दिखाए, लेकिन मीटर में आपके द्वारा मांगा गया पेट्रोल का मूल्य नहीं सेट करे.

आजकल सभी पेट्रोल पंप पर डिजिटल मीटर होते हैं. इनमें आपकी ओर से मांगा गया पेट्रोल फीगर और मूल्य पहले ही भरा जाता है. इससे पेट्रोल पंप कर्मी की मनमानी और चीटिंग करने की गुंजाइश बेहद कम हो जाती है.