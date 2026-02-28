Hindi Business Hindi

How Ayushman Card Renewed With The Government How People Get 5 Lakh Rupees Annually For Medical Treatment Ration Card Se Kaise Judwayein Ayushman Yojna Me Naam

आयुष्मान कार्ड सरकार से 'रिन्यू' कैसे करवाएं? ऐसे मिलेगा इलाज के लिए 5 लाख हर साल

How to update Ayushman Card with ration card: आयुष्मान कार्ड रिन्यू नहीं, समय-समय पर अपडेट करवाने की जरूरत पड़ती है. ऐसा सरकार की योजनाओं के समीक्षा के बाद या परिवार के नए सदस्यों को जोड़ने के लिए करवाना पड़ सकता है. आइये जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड को कैसे अपडेट करवा सकते हैं...

आयुष्मान कार्ड को सरकार से कैसे करवाएं रिन्यू? राशन कार्ड अप़डेट किए बिना नहीं मिलेगा लाभ (प्रतीकात्मक इमेज AI से है)

Ayushmann Card renewal Process:आयुष्मान कार्ड की मदद से आज देश के लाखों लोगों को मुफ्त में इलाज अच्छा इलाज मिल रहा है. आयुष्मान योजना के तहत सरकार हर साल जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपये इलाज देती है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि हर साल 5 लाख की लिमिट खत्म होने पर क्या सरकार से आयुष्मान कार्ड को रिन्यूअल करवाना होता है? आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

आयुष्मान कार्ड सरकार से ‘रिन्यू’ कैसे करवाएं?

सामान्य तौर पर आयुष्मान कार्ड को हर साल रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. एक बार कार्ड बन जाने के बाद यह तब तक वैध रहता है जब तक आप इस योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. हालांकि, रिन्यूअल के बजाय इसे अपडेट करना अधिक जरूरी होता है.

यदि आपके परिवार में किसी नए सदस्य का नाम जुड़वाना है, या किसी का नाम हटाना है, तो आपको अपडेट की प्रक्रिया अपनानी होगी. इसके अलावा, यदि आपका ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरा है, तो आपका कार्ड ‘सस्पेंड’ हो सकता है. इसे ठीक करने के लिए आप आयुष्मान ऐप (Ayushman App) का उपयोग कर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं. सरकार समय-समय पर आयुष्मान भव जैसे अभियान चलाती है, जिसमें छूटे हुए लाभार्थियों का डेटा अपडेट किया जाता है और नए पीवीसी (PVC) कार्ड जारी किए जाते हैं.

ऐसे मिलेगा इलाज के लिए 5 लाख हर साल

आयुष्मान कार्ड धारक परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है. यह राशि कैशलेस होती है, यानी आपको अस्पताल में पैसे देने की जरूरत नहीं होती. यह सुविधा देश भर के सूचीबद्ध (Empaneled) सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध है. भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी के 15 दिन बाद तक का दवाइयों और जांच का खर्च भी इसमें शामिल होता है.

बिना राशन कार्ड के अपडेट नहीं होगा आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है. दरअसल, सरकार लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) और अंत्योदय/पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के डेटाबेस से करती है. यदि आपका राशन कार्ड अपडेटेड नहीं है या उसमें आधार लिंक नहीं है, तो आपको आयुष्मान कार्ड अपडेट करने में समस्या आ सकती है. यह ध्यान दें कि राशन कार्ड में दर्ज नाम के आधार पर ही परिवार के नए सदस्यों के कार्ड बनाए जाते हैं.

क्या हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है आयुष्मान कार्ड?

इसका सीधा जवाब है, नहीं. आयुष्मान कार्ड की कोई ‘एक्सपायरी डेट’ नहीं होती. हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए आपका आधार सक्रिय होना चाहिए और आपका नाम लाभार्थी सूची में बना रहना चाहिए. यदि सरकार पात्रता नियमों में कोई बदलाव करती है, तभी पुराने कार्डों की समीक्षा की जाती है.

Add India.com as a Preferred Source

एक साल में कितनी बार करवा सकते हैं इलाज?

इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इलाज की ‘संख्या’ पर कोई पाबंदी नहीं है. जब तक आपके कार्ड की 5 लाख रुपये की वार्षिक लिमिट बची हुई है, आप साल में कितनी भी बार अस्पताल में भर्ती होकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. यह लिमिट हर साल के अंत में स्वतः रिसेट (Reset) हो जाती है.

किन लोगों का बनता है आयुष्मान कार्ड?

आयुष्मान कार्ड मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इसमें वे परिवार शामिल हैं,

जिनके पास कच्चा मकान है,

भूमिहीन परिवार जो मजदूरी करते हैं,

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) केटेगरी में आने वाले परिवार,

ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार और शहरी क्षेत्रों के चिह्नित कर्मचारी (जैसे कूड़ा उठाने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले आदि),

वहीं, अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी (चाहे उनकी आय कुछ भी हो) आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत इसमें शामिल किया गया है.