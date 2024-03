Hindi Business Hindi

How Can Epfo Customers Update Their Bank Account Details In Epf Heres The Method

EPFO ग्राहक अपने EPF में बैंक अकाउंट डिटेल कैसे कर सकते हैं अपडेट, यहां जानें- क्या है तरीका?

EPFO ग्राहक अपने EPF में बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट कर सकते हैं. इसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है.

How to update bank account details in EPF: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), रिटायरमेंट फंड बॉडी, सब्सक्राइबर्स को अपने EPF अकाउंट से पैसे निकालने की अनुमति देता है. सही तरह से निकासी की सुविधा के लिए, सब्सक्राइबर्स को सटीक बैंक खाता रिकॉर्ड बनाए रखना होगा. ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां व्यक्ति अपने EPF अकाउंट में नए अकाउंट का डिटेल अपडेट किए बिना अपने बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं. गलत बैंक डिटेल की वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन असफल हो सकता है. सब्सक्राइबर्स EPFO पोर्टल के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट के डिटेल को अपडेट करके इस समस्या को ठीक कर सकते हैं.

EPFO रिकॉर्ड में अपने बैंक अकाउंट का डिटेल अपडेट करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यहां पर दी गई है-

यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें.

‘प्रबंधित करें’ टैब पर क्लिक करें.

ड्रॉपडाउन मेनू से ‘केवाईसी’ चुनें.

अपना बैंक चुनें और अपना बैंक खाता नंबर, नाम और आईएफएससी कोड दर्ज करें. फिर ‘सहेजें’ पर क्लिक करें.

आपके नियोक्ता द्वारा अप्रूवल के बाद, आपका लेटेस्ट बैंक डिटेल अप्रूव्ड केवाईसी सेक्शन में दिखाई देगा.

EPF टैक्स बेनिफिट्स

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत में एक लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग प्लान है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा विनियमित किया जाता है. यह अपने सब्सक्राइबर्स को महत्वपूर्ण टैक्स बेनिफिट प्रदान करता है. EPF अकाउंट में योगदान करके, कर्मचारी धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं.

दिसंबर 2023 में, रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने 15.62 लाख नए सदस्य जोड़े, जैसा कि 20 फरवरी को जारी पेरोल डेटा से पता चला है. अप्रैल 2018 से, EPFO नियमित रूप से सितंबर 2017 से पेरोल डेटा प्रकाशित कर रहा है.

EPFO ब्याज दर

EPFO ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खातों के लिए ब्याज दर 8.25% घोषित की है. वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस ब्याज दर की औपचारिक घोषणा सरकारी गजट में की जाएगी. इसके बाद EPFO अपने सब्सक्राइबर्स के खातों में स्वीकृत ब्याज दर जमा करेगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, ब्याज दर 8.15 प्रतिशत रही, जो 1977-78 के बाद से सबसे कम दर है.

