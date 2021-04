How can update Job leaving date in EPFO: अगर आप किसी निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से एक निश्चित रकम काटकर आपके भविष्य निधि खाते में जमा नियोक्ता द्वारा हर महीने जमा की जाती है. भविष्य निधि नौकरी करने वाले लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की जाती है और कर्मचारियों के लिए काफी मायने होता है. भविष्य निधि में जमा की गई राशि कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय दी जाती है. जमा की गई रकम पर ईपीएफओ हर महीने ब्याज भी देता है. यह सब मिलाकर रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को दिया जाता है. अगर आप बार-बार नौकरी बदलते हैं तो भविष्य निधि में जमा किया गया पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है. लेकिन, आप जॉब बदलने की जानकारी यानी एक्सिट डेट को ईपीएफओ में अप्डेट नहीं करते हैं तो उसको आप निकाल नहीं सकते हैं. इसलिए जॉब बदलने पर वर्तमान जॉब को छोड़ने की तारीख को ईपीएफओ में अवश्य अप्डेट करें. अगर आप जॉब छोड़ने की तारीख को ईपीएफओ में अप्डेट नहीं करते हैं तो आपके पीएफ में जमा रकम अटक सकती है. Also Read - Home Loan Repayment: क्या रिटायरमेंट से पूर्व पीएफ खाते से पैसे की निकासी उचित है, जानिए- विशेषज्ञों की राय

आइए, यहां पर जानते हैं कि किस तरह से आपको अपने जॉब छोड़ने की तारीख को ईपीएफओ में अप्डेट करें-

ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को इस परेशानी से निपटने के लिए अत्यंत ही सुग तरीका दे रखा है. अब कर्मचारी खुद ईपीएफओ में जॉब छोड़ने की तारीख को दर्ज करा सकते हैं. इसके पहले कर्मचारियों को अपने पूर्व नियोक्ता पर निर्भर रहना पड़ता था. इसके पहले केवल कंपनियां ही अपने कर्मचारी के ज्वॉइन करने या फिर छोड़ने की तारीख को अप्डेट करा सकती थी. लेकिन अब सरकार ने इसको और आसान बना दिया है. अब कर्मचारी खुद अपने नौकरी छोड़ने की तारीख को ईपीएफओ में ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं.

अगर आप खुद अपने नौकरी बदलने की तारीख ईपीएफओ में दर्ज कराना चाहते हैं, तो यहां पर हम आपको इस आसान तरीके के बारे में जानकारी दे रहे हैं-

जानें- ईपीएफओ में जॉब छोड़ने की तारीख दर्ज कराने का आसान तरीका

सबसे पहले आपको http//unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगिन करना होगा.

अब अपना यूएएन नंबर पॉवर्ड और कैप्चा डॉलकर लॉगिन करें.

अब मैनेज बटन पर जाएं और एक्सिट पर क्लिक करें.

अब पीएफ खाते को चुनें. साथ ही नियोक्ता का नाम के बारे में जानकारी दें, जो ड्रापडाउन से मिल जाएगी.

अब नीचे जॉब छोड़ने की तारीख दर्ज करें. साथ ही जॉब छोड़ने का कारम भी बताएं.

अब ओटीपी प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करें. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलने के बाद उसमें दर्ज करें.

चेकबाक्स को चुनें.

अब अप्डेट पर क्लिक करें.

सबसे अंत में ओके बटन पर क्लिक करना न भूंलें.

ईपीएफओ के मुताबिक, अगर आप अपने जॉब छोड़ने की तारीख नहीं दर्ज कराते हैं तो आप अपने पीएफ खाते से रकम नहीं निकाल सकते हैं. अगर पीएफ खाते में जमा रकम को नहीं निकालना चाहते हैं तो बिना जॉब छोड़ने की तारीख बताए आपका पैसा ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा.