How to check pension status on EPFO Portal : जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) ग्राहक सेवानिवृत्त होता है, तो उसे एक पेंशन भुगतान आदेश (PPO) आवंटित किया जाता है, जो कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) द्वारा कवर किए गए प्रत्येक पेंशनभोगी को दिया गया 12 अंकों का नंबर होता है.

पेंशनभोगी ईपीएफओ के पोर्टल पर अपनी पेंशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं. 12 अंकों का पीपीओ नंबर प्रत्येक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए यूनिक नंबर होता है और यह किसी भी संचार के लिए संदर्भ संख्या के तौर पर काम करता है. यदि आप अपने पीपीओ नंबर के बारे में नहीं जानते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें.

Get PPO number using Bank Account Number or PF Number#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa

Santosh Gangwar Press Information Bureau – PIB, Government of India pic.twitter.com/4fz6P2NGUJ

— EPFO (@socialepfo) May 20, 2021