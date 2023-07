Hindi Business Hindi

जिस Lakme की आज ब्रांड अंबेसडर हैं अनन्या पांडेय, जवाहर लाल नेहरू के अनुरोध पर टाटा ने की थी शुरुआत, यहां पढ़ें पूरी कहानी

Lakme Cosmetics Brand: अनन्या पांडेय आज Lakme की ब्रांड अंबेसडर हैं. लेकिन इसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को अनुरोध पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने शुरुआत कराई थी. यहां पढ़ें पूरी कहानी

How Lakme became first made in India brand in cosmetics.

The First Made in India Brand in Cosmetics: भारत का प्रसिद्ध सौंदर्य प्रसाधन (Cosmetics) ब्रांड लक्मे (Lakme) कंज्यूमर्स के दिलों पर राज करता है. इसे इंडियन सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (Cosmetics Industry) में क्रांति लाने वाला पहला स्वदेशी ब्रांड माना जाता है. इस ब्रांड को भारत की आजादी के शुरुआती वर्षों में लाया गया था. उस समय देश विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहा था.

आइए, जानते हैं कि लक्मे (Lakme) कैसे अस्तित्व में आया और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में पहला मेड इन इंडिया ब्रांड बन गया?

जवाहर लाल नेहरू का विजन और टाटा की भूमिका

1947 में भारत की आजादी के बाद के वर्षों में, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आत्मनिर्भरता और घरेलू उद्योगों के विकास के महत्व पर जोर दिया. उनका मानना था कि भारत को केवल आयातित वस्तुओं पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के ब्रांड और प्रोडक्ट्स बनाने का प्रयास करना चाहिए. पंडित नेहरू का विजन एक आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना था.

इस विजन की खोज में, पंडित नेहरू ने JRD टाटा के पास पहुंचे. टाटा, प्रमुख इंडियन बिजनेस ग्रुप टाटा संस के चेयरमैन थे. पंडित नेहरू ने इंडियन सौंदर्य प्रसाधन (Cosmetics) ब्रांड स्थापित करने के लिए टाटा का सपोर्ट और विशेषज्ञता मांगी जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के साथ कंपटीशन कर सके और भारत की कल्चरल हेरिजेट को रिफ्लेक्ट कर सके.

लक्मे का जन्म

पंडित नेहरू के अनुरोध का जवाब देते हुए टाटा ने अपने चचेरे भाई नवल टाटा की पत्नी सिमोन टाटा से संपर्क किया. सिमोन टाटा का बैकग्राउंड कॉस्मेटिक्स में था और वह इस इंडस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ थीं. उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और एक्पर्ट्स की एक टीम के साथ मिलकर कॉस्मेटिक्स ब्रांड बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया जो इंडियन महिलाओं के काम का हो.

ब्रांड का नाम लक्मे (Lakme) रखा गया, जो लेओ डेलिबेस के प्रसिद्ध ओपेरा लक्मे (Lakme) से मोटिवेटेड था, लेकिन भारत में स्थापित किया गया था. जिसका नाम वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को मिलाकर रखा गया.

लक्मे की सफलता की कहानी

लक्मे (Lakme) को 1952 में स्किन केयर, मेकअप और सुगंधित प्रोडक्ट्स की एक चेन के साथ लॉन्च किया गया था. सबसे पहले इस बात का खयाल रखा गया कि इसकी क्वॉलिटी के साथ कोई समझौता न किया जाए और इंडियंस की स्किन के टोन और प्रायरिटीज को पूरा करता हो. इस ब्रांड ने खुद को आधुनिकता और सुंदरता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया.

लक्मे (Lakme) के शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे हुए थे. ब्रांड को अच्छी तरह से स्थापित इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनियों से कंपटीशन का सामना करना पड़ा जो बाजार पर हावी थीं. हालांकि, इंडियन कंज्यमूमर्स की समझ के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ, लक्मे (Lakme) धीरे-धीरे पॉपुलर होता चला गया.

इन वर्षों में, लक्मे (Lakme) ने कई प्रोडक्टस तैयार किया और प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट्स और फैशन डिजाइनरों के साथ सहयोग किया. यह इंडियन मार्केट में सुंदरता और ग्लैमर का पर्याय बन गया. लक्मे (Lakme) के प्रोडक्ट इंडियन वुमेंस को पसंद आए, जिन्होंने अपनी खास जरूरतों और प्रायरिटीज को पूरा करने की कैपेसिटी के कारण इस ब्रांड को अपनाया.

लक्मे टुडे

आज, लक्मे (Lakme) भारत में एक घरेलू नाम है और देश में एक लीडिंग कॉस्मेटिक्स ब्रांड है. इसने स्किन केयर, हेयर केयर और प्रोफेशनल मेकअप प्रोडक्ट्स को शामिल करके अपनी ऑफरिंग्स में डायवर्सिफिकेशन ला दिया है. ब्रांड नए सौंदर्य रुझानों से प्रेरित होकर नए कलेक्शन लॉन्च करना जारी रखता है.

कॉस्मेटिक्स में पहले मेड इन इंडिया ब्रांड के रूप में लक्मे (Lakme) की सफलता की कहानी पंडित नेहरू के विजन, टाटा और ब्रांड के पीछे की टीम के प्रयासों का जीवंत उदाहरण है. यह न केवल इंडियन इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी की दास्तान को बताता है, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाने के लिए कल्चरल हेरिटेज को आधुनिकता के साथ मिक्स करने की पॉवर को भी प्रदर्शित करता है जो अपने कंज्यूमर्स के साथ मैच करता है.

गौरतलब है कि जवाहर लाल नेहरू के विजन से कॉस्मेटिक्स में पहला मेड इन इंडिया ब्रांड बनने तक लक्मे (Lakme) की यात्रा आंत्रप्रेन्योरशिप, इन्नोवेशन और राष्ट्रीय गौरव की एक मोटिवेशनल कहानी है. ब्रांड की सफलता ने कई अन्य इंडियन कंपनियों के लिए कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के लिए रास्ता तैयार किया.

