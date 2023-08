Hindi Business Hindi

How Much Down Payment Should Be Made While Taking A Home Loan To Buy A House

घर खरीदने के लिए होम लोन लेते समय कितना करें डाउन पेमेंट, जानें- यहां

अगर घर खरीदने के लिए होम लोन लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना डाउन पेमेंट करना जरूरी होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है.

How much down payment should be made while taking a home loan to buy a house?

Home Loan Down Payment: होम लोन (Home Loan) लेकर घर खरीदने की यात्रा शुरू करते समय, कितना डाउन पेमेंट (Home Loan Down Payment) करेंगे इसको तय करना एक महत्वपूर्ण फैसला होता है. किसी व्यक्ति को घर खरीदते समय लोन की रकम का कितना प्रतिशत डाउन पेमेंट (Down Payment) करना चाहिए. इस पर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी दी गई है-

Trending Now

लोन के प्रकार और जरूरतें

लोन कई तरह के होते हैं. जैसे-पारंपरिक, एफएचए और वीए लोन, के डाउन पेमेंट (Down Payment) के लिए अलग-अलग जरूरतें होती हैं. न्यूनतम और अनुशंसित डाउन पेमेंट (Down Payment) प्रतिशत को समझने के लिए आप जिस स्पेशल लोन के प्रकार पर विचार कर रहे हैं उस पर पहले रीसर्च करें.

लेंडर के स्टैंडर्ड

लेंडर के पास अक्सर डाउन पेमेंट (Down Payment) के संबंध में गाइडलाइंस होते हैं. जबकि कुछ को एक निश्चित प्रतिशत की आवश्यकता हो सकती है, अन्य क्रेडिट और लोन शर्तों जैसे फैक्टर्स के आधार पर फ्लेक्जिबिलिटी की पेशकश कर सकते हैं.

डाउन पेमेंट प्रतिशत (Down Payment Percentage)

आम तौर पर, 20% का डाउन पेमेंट (Down Payment) को स्टैंडर्ड माना जाता है. हालांकि, यह प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है. अधिक डाउन पेमेंट (Down Payment) करने EMI कम हो सकता है और यह आपको निजी बंधक बीमा (PMI) से बचने में भी मदद कर सकता है.

एफोर्डेबिलिटी

यह तय करने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करें कि आप अपने एमर्जेंसी फंड या अन्य वित्तीय लक्ष्यों से समझौता किए बिना डाउन पेमेंट (Down Payment) के रूप में कितना आराम से वहन कर सकते हैं.

भविष्य के फाइनेंशियल टार्गेट्स

इस बात पर विचार करें कि आप दूसरे फाइनेंशियल टार्गेट्स जैसे इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट सेंविंग और दूसरे लोन के लिए कितना एलोकेट करना चाहेंगे. अधिक एडवांस पेमेंट इन टार्गेट्स में योगदान करने की आपकी कैपेसिटी को प्रभावित कर सकता है.

मार्केट की स्थितियां

वर्तमान रियल एस्टेट मार्केट का मूल्यांकन करें. इक कंपटीशन के मार्केट में, एडवांस पेमेंट आपके प्रस्ताव को मजबूत कर सकता है. हालांकि, गिरते मार्केट में, आपके पास अधिक लिक्विडिटी रखना भी समझदारी फैसला हो सकता है.

रिटर्न की दर

कहीं और डाउन पेमेंट (Down Payment) का इस्तेमाल करने पर इन्वेस्टमेंट पर संभावित रिटर्न की तुलना अपनी लोन राशि को कम करने से करें. यदि आप किसी निवेश से लोन कम करके ब्याज पर बचाई जाने वाली राशि से अधिक कमा सकते हैं, तो यह आपके पैसला को प्रभावित कर सकता है.

लॉन्ग टर्म सेविंग

एक बड़ा एडवांस पेमेंट मूल लोन राशि को कम कर देता है, जिससे लोन की अवधि के दौरान इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाता है. यह महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म सेविंग में परिवर्तित हो सकता है.

मंथली कैश फ्लो

ज्यादा एडवांस पेमेंट से कम मासिक मॉर्टगेज पेमेंट होता है. इससे आपके मासिक नकदी प्रवाह और फाइनेशियल स्टैबिलिटी में सुधार हो सकता है.

पर्सनल प्रीफरेंस

यह फैसला आपके पर्सनल कंफर्ट के लेवल पर निर्भर करता है. कुछ व्यक्ति मानसिक शांति के लिए अधिक एडवांस पेमेंट पसंद करते हैं, जबकि दूसरे निवेश या खर्चों के लिए उपलब्ध धन का इस्तेमाल करने को प्रायरिटी देते हैं.

टैक्स इंप्लीकेशंस

किसी भी संभावित टैक्स बेनिफिट्स या आपके डाउन पेमेंट (Down Payment) फैसले के इंप्लीकेशंस को समझने के लिए टैक्स प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं.

फ्लेक्जिबिलिटी

इस बात पर विचार करें कि क्या कम एडवांस पेमेंट आपको अपने फाइनेंस में फ्लेक्जिबिलिटी बनाए रखने की अनुमति देता है, जिससे अप्रत्याशित खर्चों से निपटना आसान हो जाता है.

RECOMMENDED STORIES