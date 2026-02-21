  • Hindi
Explained: भारत अब अमेरिका को कितना टैरिफ देगा, 10% या 18% | US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर क्या असर पड़ेगा ?

भारत-अमेरिका के बीच हुए अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क/डील में भारत पर अमेरिकी आयात पर 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू था. पहले यह 25% या 50% तक था. जानिए अब क्या होगा.

भारत पर क्या होगा असर

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक reciprocal tariffs को अवैध घोषित कर दिया. कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को ऐसे बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. इस फैसले से पहले भारत-अमेरिका के बीच हुए अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क/डील में भारत पर अमेरिकी आयात पर 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू था. पहले यह 25% या 50% तक था, खासकर रूसी तेल खरीद को लेकर पेनल्टी के साथ. भारत ने बदले में अमेरिकी सामानों पर ज्यादातर टैरिफ जीरो या बहुत कम कर दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद क्या हुआ?

  • कोर्ट के फैसले ने IEEPA आधारित टैरिफ को रद्द कर दिया, जिससे सैद्धांतिक रूप से भारत पर टैरिफ MFN (Most Favoured Nation) दर पर लौट सकता था, जो औसतन 3.5% के आसपास है.
  • लेकिन ट्रंप ने तुरंत ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 122 के तहत एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ (temporary import surcharge) लगा दिया. यह 24 फरवरी 2026 से प्रभावी है और अधिकतम 150 दिनों तक चलेगा.
  • व्हाइट हाउस और कई रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और अन्य ट्रेड डील वाले देशों जैसे UK, EU पर अब यह 10% टैरिफ लागू होगा, न कि पहले वाला 18%.
  • ट्रंप ने कहा कि “भारत के साथ डील में कोई बदलाव नहीं” है और भारत टैरिफ देता रहेगा, लेकिन व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि नया ग्लोबल टैरिफ पुराने रेसिप्रोकल टैरिफ की जगह लेगा, इसलिए भारत अब 10% देगा.

भारत पर असर क्या पड़ेगा?

सकारात्मक

18% से घटकर 10% होना भारतीय निर्यातकों टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स, मशीनरी आदि के लिए राहत है.  इससे अमेरिका में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है.

नकारात्मक/अनिश्चितता

यह टैरिफ अस्थायी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अन्य कानूनी रास्तों जैसे Section 232 या 301 से टैरिफ बढ़ा सकता है. कुछ सेक्टर स्टील, एल्युमिनियम आदि पर पहले से Section 232 टैरिफ बने रहेंगे. ट्रेड डील की अन्य शर्तें जैसे भारत का अमेरिकी सामान खरीदना प्रभावित नहीं हुई हैं.

कुल मिलाकर, भारत को फिलहाल 10% टैरिफ देना पड़ेगा, जो 18% से कम है. लेकिन स्थिति तेजी से बदल सकती है, क्योंकि ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को “terrible” बताया और नए तरीकों से टैरिफ जारी रखने की बात कही है.

कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ रोक हटाई

ट्रंप ने धारा 122 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने 150 दिनों की अवधि के लिए अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है.  धारा 122 के तहत लगाए गए टैरिफ 150 दिनों के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि कांग्रेस उन्हें बढ़ाने के लिए मतदान न करे. व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति इन उपायों को समाप्त होने से पहले भुगतान संतुलन आपातकाल की नई घोषणा करके इन्हें दोबारा लागू कर सकते हैं.

