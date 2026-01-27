Hindi Business Hindi

How To Apply For Income Certificate Documents Required Terms Conditions Fees Process

फ्री में बनने वाले इस सर्टिफिकेट पर ले सकते हैं कई सरकारी योजनाओं का फायदा, जान लें इसे बनवाने का प्रोसेस

इनकम सर्टिफिकेट सरकार की ओर से जारी किया गया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो सभी सोर्सेस से किसी व्यक्ति या परिवार की एनुअल इनकम को साबित करता है.

सांकेतिक फोटो.

किसी भी राज्य में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए कई दस्तावेज जरूरी होते हैं. जैसे मुफ्त राशन लेने के लिए राशन कार्ड चाहिए. फ्री में मेडिकल ट्रिटमेंट लेना है, तो आयुष्मान कार्ड या राज्य की ओर से जारी किया गया हेल्थ कार्ड चाहिए. आरक्षण सुविधाओं का फायदा लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा. जातिगत आरक्षण का लाभ लेना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है. इसी तरह सरकारी योजनाओं और कैश स्कीम का फायदा चाहिए, तो आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है.

इनकम सर्टिफिकेट क्या है?

इनकम सर्टिफिकेट सरकार की ओर से जारी किया गया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो सभी सोर्सेस से किसी व्यक्ति या परिवार की एनुअल इनकम को साबित करता है. राज्य के आधार पर तहसीलदार, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM), जिला मजिस्ट्रेट (DM), या राजस्व अधिकारी इस सर्टिफिकेट को जारी करते हैं.

इनकम सर्टिफिकेट का इस्तेमाल?

सरकारी की कैश स्कीम और दूसरी मुफ्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.

सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है.

किसी तरह का लोन लेते वक्त बैंक आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है.

राज्य या केंद्र की यूनिवर्सिटी का कोई स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है.

किराए का घर लेने के लिए भी कई मकान मालिक ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं.

गरीबी रेखा से नीचे का BPL राशन कार्ड बनवाने के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी.

इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स?

आधार कार्ड.

वोटर आईडी कार्ड.

बिजली का बिल.

पानी का बिल.

ड्राइविंग लाइसेंस.

पैन कार्ड.

स्कूल- लीविंग सर्टिफिकेट.

पासपोर्ट साइज फोटो.

इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस?

इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं.

ऑनलाइन अप्लाई करना हो, तो अपने राज्य की e-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें.

वहां इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

एप्लिकेशन जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलती है. इससे आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

अधिकारी आपका एप्लिकेशन वेरिफाई करेंगे. चीजें सही पाई गईं, तो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.

अगर इनकम सर्टिफिकेट बन गय है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल SMS के जरिए मिल जाएगा. इसे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑफलाइन तरीका?

Add India.com as a Preferred Source

इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना हो तो अपने नजदीकी SDM ऑफिस या जन सुविधा केंद्र जाएं.

वहां फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें.

आपके एप्लिकेशन के वेरिफाई किया जाएगा. जानकारी सही पाए जाने पर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा.

ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कोई फीस नहीं लगती. ये सर्विस फ्री है.

कितने दिन में मिलता है इनकम सर्टिफिकेट?

इनकम सर्टिफिकेट जारी होने में लगने वाला समय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है. आमतौर पर यह 7 से 15 दिनों के भीतर बनकर तैयार हो जाता है. कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया 7 दिन में पूरी हो जाती है, जबकि कुछ में 15 दिन से भी ज्यादा का समय लग सकता है.

स्टेटस कैसे पता करें?

अगर अप्लाई करने के बाद आपको यह पता लगाना है कि आपके इनकम सर्टिफिकेट का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, तो जिस पोर्टल या वेबसाइट से आपने आवेदन किया था उसी पर दोबारा जाएं.

‘आवेदन की स्थिति जानें’ या ‘Track Application Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.

आपको जो एप्लिकेशन नंबर मिला था, उसे दिए गए बॉक्स में डालें.

‘सर्च’ या ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.

आपके एप्लिकेशन का स्टेटस दिख जाएगा.