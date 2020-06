How To Apply For Pan Card Online: देश में आधार कार्ड आपका सबसे बड़ा पहचान बन चुका है. लेकिन जहां भी पैसे से जुड़ी बात सामने आएगी. वहां आपके पास पैन कार्ड का होना अनिवार्य है. बगैर पैन कार्ड के आप अपना बैंक में अकाउंट तक नहीं खुलवा सकते तो पैसों की लेन देन दूर की बात है. पैन पर आपसे संबंधित जो भी जानकारी दी जाती है वह आपके लिए जीवनभर तक वैध रहता है. ऐसे में इस डॉक्यूमेंट का होना बेहद अनिवार्य हो जाता है. बता दें कि आपने पैन पर 10 अंकों का नंबर देखा होगा. पैन पर ये नंबर आपके आर्थिक मामों की सभी जानकारियों को शामिल करते हैं. आपके टैक्स देने से लेकर आपका पैसों के ट्राजेक्शन तक की जानकारी इस 10 अंकों के नंबर में होता है. Also Read - How To Apply For Pan Card Online: कहां और कैसे बनता है पैन कार्ड, कुछ यूं करें आवेदन, जानें कितना महत्वपूर्ण है यह Pan

पैन के लिए कहां और कैसे करें आवेदन (How To Apply For Pan Card Online)

अगर आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना है तो आप दो ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं. भारत का कोई भी नागरिक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. एनडीएसएल (NDSL) और यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) ये दो ऑनलाइन पैन कार्ड प्लैटफॉर्म हैं. यहां आप अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. आयकर विभाग ने इन दोनों संगठनों को पैन कार्ड बनवाने का काम सौंपा है. बता दूं कि पैन कार्ड के आवेदन करने के लिए फॉर्म 49 ए भरना होता है. साथ ही विदेशी विदेशियो और विदेशी संस्थाओं को फॉर्म 49एए भरना ही होगा.

बता दें कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पैन कार्ड के दफ्तर में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपसे मांगी गई जरूरी जानकारियों को फॉर्म में भरे और उचित दस्तावेजों को सर्विस यूनिट में जमा कराएं. वहीं अगर आप नए या डुप्लिकेट पैन के लिए आवेदन करते हैं, तो आप Acknowledgment नंबर के माध्यम से पैन कार्ड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. वेबसाइट की मानें तो कार्ड की प्रिंटिंग और उसे उचित स्थानों पर भेजने में कुल 2 हफ्ते का समय लग जाता है. पैन कार्ड से जुड़ी जानकारियों की बात करें तो पैन पर व्यक्ति का नाम, पैन नंबर, जन्मतिथि, उम्र और पता होता है. वहीं पैन का इस्तेमाल आप अपने आवासीय पते पर आप बिजली, इंटरनेट कनेक्शन, गैस जैसी सेवाओं का लाभ आराम से ले सकते हैं