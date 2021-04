How to apply online for the DL: अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से इस कोरोना महामारी के दौरान अब आपको आरटीओ (RTO) के चक्कर लगाने से बचाने की योजना बनाई गई है. इस तरह से आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. आप घर बैठे महज ऑनलाइन आवेदन करके ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं. साथ ही साथ गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस (Insurance) समेत दूसरे कागजों के नवीनीकरण (Renewal) के लिए भी आप ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Process) अपना सकते हैं. Also Read - Way to get PAN Number Quickly: अगर आपका खो गया है पैन कार्ड नंबर, तो यहां जानें जरूरत पड़ने पर जल्दी से पाने का तरीका

इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें ऑनलाइन आवदेन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नवीनीकरण की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया है.

यहां जानिए- किस तरह से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करें आवेदन