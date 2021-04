How to become crorepati: दुनिया का हर शख्स करोड़पति (Crorepati) बनने का सपना देखता है. वास्तव में, वह चाहता है कि जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी ही अमीर बन जाऊं. लेकिन, दूसरी तरफ कुछ लोग इस खयालात के भी होते हैं कि अमीर बन पाना असंभव है, जिसकी वजह से वे लोग इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करते हैं. लेकिन यह ठीक नहीं है. अमीर बनने के लिए अगर कोई शख्स म्यूचुअल फंड या किसी अन्य निवेश के इंस्ट्रूमेंट (Investment Instrument) में प्रति माह थोड़ी-थोड़ी राशि की बचत (Small saving) करना भी शुरू कर देता है, तो उससे 8-10 फीसदी रिटर्न मिल जाता है. इसके जरिए रिटायरमेंट (Retirement) पर वह शख्स करोड़पति जरूर बन सकता है. Also Read - How to become smart investor: निवेश में हैं नये, तो यहां जानिए- किस तरह से बनें स्मार्ट इन्वेस्टर?

लेकिन, अमीर (Rich) बनने के लिए कई तरह की बातों का अनुपालन करना जरूरी होता है. बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. आत्म-अनुशासन और वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है. यदि आप भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आपके अमीर बनने की संभावना नहीं है. लेकिन, यहां पर यह मान लेना भी गलत है कि आप तभी अमीर बन सकते हैं, जब आप मोटी कमाई करने लगेंगे. हमेशा इस बात पर गौर करें. यह आपकी कमाई नहीं है. हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे आप खर्च कर देते हैं और जो आप बचाते हैं वही अंत में आपके काम आता है.

इसलिए, उचित योजना और निरंतर बचत के साथ, जब आप सेवानिवृत्त होते हैं और कम उम्र में भी करोड़पति बन पाना संभव हो जाता है. आइए, यहां पर आपको बताते हैं कि किस तरह से छोटी-छोटी बचत करके आप करोड़पति बन सकते हैं.

एक बजट तैयार करें

किसी भी निवेश के लिए पहला कदम यह समझना है कि आप कितना कमाते हैं, आप कितना खर्च करते हैं और आप कितना बचा सकते हैं. अपने औसत खर्चों और खर्च करने की आदतों की पहचान करने के लिए अपने खर्चों पर नज़र रखें. किराया, आने-जाने, भोजन आदि जैसे अनिवार्य खर्चों की एक सूची बनाएं और एक बजट बनाएं. जितना हो सके इस बजट से चिपके रहने की कोशिश करें.

योजना तैयार करना और सुसंगत होना

योजना और निष्पादन पैसा बनाने के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं. यह अब आसानी से एक मोबाइल ऐप की मदद से किया जा सकता है, जहां कोई लक्ष्यों को परिभाषित कर सकता है, निवेश की जाने वाली धनराशि और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में दिए गए तरीकों के बारे में जानकारी की जा सकती है. यह बात अलग है कि किसी प्रोफेशनल से सलाह लेकर यह काम करेंगे तो और ही अच्छा होगा. अगर आप नहीं सलाह लेते हैं तो अपनी बचत में से अलग-अलग जगहों पर निवेश करके भारी-भरकम राशि जमा कर सकते हैं.

जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना

हर किसी के जीवन में अलग-अलग वित्तीय लक्ष्य होते हैं. पहले एक करोड़ की बचत करना एक बड़ा और सराहनीय लक्ष्य है. सबसे पहले आपको यह जानकारी करने की आवश्यकता है कि एक करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ-साथ आपको और कौन-कौन से काम पूरे करने हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता है. दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि घर, वाहन, शादी खरीदना, अपना उद्यम शुरू करना, आदि और सेवानिवृत्ति के बाद भी.

साथ ही यह जानने की कोशिश करें कि क्या एक करोड़ से ही आपका काम चल जाएगा या फिर और पैसों की जरूरत पड़ेगी. यह आपके समग्र लक्ष्यों में कहां फिट बैठता है. क्या यह संपत्ति, सोना, इक्विटी निवेश, या आपकी सेवानिवृत्ति के लिए कई निवेशों का मिश्रण है? जब आप अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं तो इन कारकों को ध्यान में रखें. लेकिन, साथ ही साथ इस बात का भी खयाल रखें कि समय के साथ-साथ आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी. इसलिए समय के साथ-साथ अपने लक्ष्य को भी बदलते रहना होगा और आपको इन परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए लचीला होने की जरूरत है.

कम खर्च करना और समझदार बनना

कम खर्च करने से एख लंबा रास्ता तय किया जा सकता है और इससे आपकी बचत बढ़ जाती है. जैसे कि एक कहावत है कि एक रुपया बचाने का मतलब है आपने एक रुपया कमाया है (A penny saved, a penny earned). इसलिए बुद्धिमान बनो, जहां आवश्यकता हो, वहीं खर्च करो और सावधानी से करो.

जल्दी शुरुआत करना और नियमित रहना

इससे पहले कि आप निवेश करना शुरू करें, उसके पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतने ही ज्यादा समय तक निवेश कर पाएंगे, जिससे आपका निवेश ज्यादा होगा. निवेश ज्यादा होने पर आप अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से बढ़ पाएंगे. यह जोखिम के प्रबंधन का बहुत यथार्थवादी तरीका है. उदाहरण के लिए, यदि आप 15% सीएजीआर के रिटर्न के साथ इक्विटी एसआईपी में प्रति माह 20,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपये जमा करने में 13 साल से थोड़ा अधिक समय लगेगा. हालांकि, यदि आप 10 साल में एक ही रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 20,000 रुपये प्रति माह की बचत करना जारी रखना चाहिए.

इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपको समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाद में उच्च जोखिम उठाना होगा. यहां पर आपको उस बिंदु पर जोखिम वाले विकल्प में निवेश करना होगा, जो उचित नहीं है. लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने मासिक निवेश को बढ़ाने के लिए – जो हमेशा संभव नहीं हो सकता है. इसलिए, आप जो पहले शुरू करेंगे, वह आपके लिए बेहतर होगा.

अच्छी जानकारी प्राप्त करना

आप जितने छोटे हैं, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता उतनी ही ज्यादा है. यहां पर लंबी अवधि में और अधिक उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. एक करोड़ बनाने के लिए संपत्ति वर्गों में धन के धैर्य, कौशल और अच्छी तरह से पैसे को अच्छी जगह पर निवेश करने की आवश्यकता होती है.

इसलिए, इक्विटी, म्यूचुअल फंडों में प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में या एसआईपी के जरिए अधिक निवेश करने का समय है. यहां पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जहां पर निवेश करने जा रहे हैं. उसके बारे में आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए. साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट/डेब्ट फंड्स, टैक्स सेविंग प्लान्स को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जहां पर पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ता है. इसके साथ आपको टर्म इश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी ध्यान देना होगा.

कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है. केवल आपको पहचान करने की जरूरत है. समय पर पहचान करके उसेक बारे में सही जानकारी करके छोटी उम्र में ही निवेश करना प्रारंभ करके करोड़पति बहुत आसानी से बना जा सकता है. केवल आपको अनुशासित तरीका अपनाना होगा. साथ ही समझदारी दिखानी होगी और व्यवस्थित होना पड़ेगा.