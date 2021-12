Post Office Scheme | How to become Crorepati: यदि आप कम से कम रिस्क के साथ एक अच्छी निवेश योजना (Good Investment Scheme) की तलाश कर रहे हैं, तो डाकघर की सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) स्कीम आपको करोड़पति बना सकती है. यह स्कीम लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस जेनरेट करने में काफी मददगार है. इस योजना को जो कम जोखिम भरा बनाता है वह यह है कि यह बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती है और इसकी ब्याज दरें सरकार द्वारा तय की जाती हैं, जिनकी तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है. डाकघर वर्तमान में पीपीएफ योजना पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दे रहा है.Also Read - Post Office Special Scheme: 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम खुलवाएं खाता, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

आप डाकघर या बैंक शाखा में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता खोल सकते हैं. यह खाता सिर्फ 500 रुपये से खोला जा सकता है. इसमें सालाना 1.50 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. इस खाते की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है. लेकिन, मैच्योरिटी के बाद इसे 5 साल के ब्रैकेट में और बढ़ाने की सुविधा है. Also Read - Post Office Investment Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में करें निवेश, मैच्योरिटी पर पाएं पूरे 35 लाख, यहां जानिए क्या है स्कीम?

अगर आप हर महीने पीपीएफ खाते में 12,500 रुपये जमा करते हैं और इसे 15 साल तक बनाए रखते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर कुल 40.68 लाख रुपये मिलेंगे. इसमें आपका कुल निवेश 22.50 लाख रुपये होगा, जबकि 18.18 लाख रुपये ब्याज से आपकी आय होगी. यह गणना अगले 15 वर्षों के लिए 7.1% प्रतिवर्ष की ब्याज दर मानकर की गई है. ब्याज दर में परिवर्तन होने पर परिपक्वता राशि बदल सकती है. कृपया ध्यान दें कि पीपीएफ में चक्रवृद्धि वार्षिक आधार पर होती है. Also Read - Post office investment scheme: पोस्ट ऑफिस की इस योजना में गारंटीड रिटर्न के साथ दोगुना करें अपना पैसा

अगर आप इस योजना से करोड़पति बनना चाहते हैं तो 15 साल बाद आपको इसे दो बार बढ़ाना होगा. यानी अब आपके निवेश की अवधि 25 साल हो गई है. 25 साल बाद आपका कुल कोष 1.03 करोड़ रुपये हो जाएगा. इस अवधि में आपका कुल निवेश 37.50 लाख रुपये होगा, जबकि ब्याज आय के रूप में आपको 65.58 लाख रुपये की आय होगी. ध्यान रहे कि अगर आप पीपीएफ खाते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मैच्योरिटी से एक साल पहले आवेदन करना होगा. परिपक्वता के बाद खाते को बढ़ाया नहीं जा सकता है.

पीपीएफ योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्रदान करती है. इसमें स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन लिया जा सकता है. पीपीएफ में अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स-फ्री है. इस तरह पीपीएफ में निवेश ‘ईईई’ कैटिगरी में आता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार छोटी बचत योजनाओं को प्रायोजित करती है. इसलिए सब्सक्राइबर्स को इसमें निवेश पर पूरी सुरक्षा मिलती है. इसमें अर्जित ब्याज पर सॉवरेन गारंटी होती है.