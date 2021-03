How to become smart investor: यदि आप निवेश करना चाहते हैं और बिल्कुल नए हैं, तो सही विकल्प चुन पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा. साथ ही जो विकल्प मौजूद हैं, वो आपको भयभीत भी कर सकते हैं. स्टॉक, बॉन्ड आदि पर शोध कर पाना आपके लिए थोड़ा उबाऊ या मुश्किल लग सकता है. यह उन लोगों को लिए काफी थकाऊ काम हो सकता है, जिनकी पृष्ठभूमि वित्तीय नहीं है यानी जो पहले से इससे नहीं जुड़े हुए हैं. Also Read - New NPS Facility: जानिए- किस तरह से सेट करें SIP और नई NPS सुविधा के तहत उसी दिन प्राप्त करें NAV

लेकिन, इसमें आपको म्युचुअल फंड्स मदद पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स की एक टीम द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है. ये प्रोफेशनल्स बाजार के प्रदर्शन पर हमेंशा नज़र रखते हैं उसके बाद आपके लिए इन निवेशों के लिए पोर्टफोलियो तैयार करते हैं. बिना किसी तरह के जोखिम और वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए म्यूचुअल फंड योजनाओं के तहत कई विकल्प मौजूद हैं.

यह बात अलग है कि म्युचुअल फंड और यहां तक ​​कि पर्याप्त सहायता के बीच निवेश विकल्पों की विविधता के बावजूद, कई लोग निवेश शुरू करने में संकोच करते हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निवेशक यह मानते हैं कि उनके पास ‘धन की कमी’ है. लेकिन एक स्मार्ट निवेशक को यह पता होता है कि अभी एक-एक पैसा बचाकर भविष्य के लिए बड़ी धनराशि बनाया जा सकता है. यदि आप इस बचत किए गए पैसे का निवेश करते हैं, तो यह और भी बेहतर होगा. ऐसे छोटे निवेशकों की मदद के लिए एसआईपी (SIP) बनाए गए हैं. आइए- यहां पर जानते हैं कि एसआईपी क्या हैं?

जानें- क्या है एसआईपी? (Know what is SIP)

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा दिया जाने वाला एक निवेश विकल्प है जो किसी निवेशक को किसी विशेष म्यूचुअल फंड स्कीम में अंतराल (निवेशक द्वारा पूर्व-निर्धारित) पर एक निश्चित राशि का निवेश करने का मौका देता है. यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निवेश का एक आदर्श तरीका है जो एक वित्तीय लक्ष्य के लिए योजना बना रहा है और कर्ज के दायित्वों को भविष्य के लिए बचत करने से रोकना नहीं चाहता है. यहां पर पांच कारण बताए गए हैं कि आपको एसआईपी के जरिए क्यों निवेश करना चाहिए?

1. SIP से बढ़ता है निवेश अनुशासन

इसके जरिए आप अनुशासित तरीके से निवेश के लिए आगे बढ़ सकते हैं. यह आपको नियमित रूप से निवेश करने के साथ-साथ बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है. भविष्य की तारीख पर बचत शुरू करने की योजना बनाने के बजाय, आप इस योजना में निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं. मासिक आधार पर और अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब पहुंचने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने का प्रबंधन करें, जैसे कि आपके बच्चे की शिक्षा या सेवानिवृत्ति के लिए.

2. बहुत कम राशि से शुरू कर सकते हैं निवेश

भारत में अधिकांश निवेश फंड आपको प्रति माह 500 रुपये से कम का निवेश करने की अनुमति देते हैं. आपको एसआईपी में अंशदान बढ़ाने का विकल्प भी दिया जाता है. यह इस तरह से होता है कि आप निवेश जारी रख सकते हैं या आप उसी योजना या अपनी पसंद की एक अलग योजना में एक और एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके द्वारा हर महीने निर्धारित कुल निवेश राशि बढ़ जाती है.

3. म्यूचुअल फंड हाउसेज आपके निवेश को बढ़ाते हैं

किसी भी भावनात्मक बाजार में उतार-चढ़ाव नहीं होते हैं, जिससे आपको सही समय पर खरीदारी करने का अवसर याद आ सकता है. हालांकि, बाजार में समय की कोशिश तनावपूर्ण होगी, वास्तव में, यह अव्यावहारिक है क्योंकि बाजार अपने स्वभाव से चलता है. बाजार की अस्थिरता आपको भावनात्मक रूप से निवेश का निर्णय लेने का कारण भी बन सकती है जो अपेक्षित परिणाम देने में विफल होगी. एसआईपी के मामले में, आपको हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करते रहना होगा, भले ही बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव हो. इसके लिए आप म्यूचुअल फंड हाउसेज को आपके लिए निवेश के निर्णय लेने दें.

4. बाजार के बेहतर प्रदर्शन के साथ बढ़ता है एनएवी

बाजार में गिरावट के साथ म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी में गिरावट आती है और जब बाजार बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी देखी जाती है. जब आप बदलते हुए खर्चों में विभिन्न प्रकार की म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदते हैं, तो फंड खरीदने की आपकी लागत औसत हो जाएगी. एसआईपी के मामले में, आप बाजार की स्थितियों के बावजूद एक निश्चित राशि का निवेश करते रहेंगे, जिससे सभी इकाइयों को खरीदने की औसत लागत एक तरफ एकमुश्त निवेश करने की तुलना में कम होगी, जब बाजार उच्च स्तर पर चल रहे होते हैं.

5. शीर्ष परिसंपत्ति प्रबंधन

कंपनियां अपने ग्राहकों को आसानी से निवेश शुरू करने के लिए एसआईपी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की अनुमति देती हैं और साथ ही उनके निवेश का ऑनलाइन प्रबंधन भी करती हैं. एक बार एसआईपी बन जाने के बाद, ये फंड हाउस ग्राहकों को अपने निवेश के प्रदर्शन को ऑनलाइन ट्रैक करने, अपनी योजना में बदलाव करने और यहां तक ​​कि इसे रिडीम करने की अनुमति देते हैं.