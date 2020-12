Book LPG Cylinders Through WhatsApp: आप ऑनलाइन LPG Cylinder मंगवाने के लिए करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, SMS या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मोबाइल एप पर बुकिंग के अलावा अब WhatsApp पर भी गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं. WhatsApp के जरिए LPG Cylinder बुक करने की बेहद आसान सुविधा शुरू कर दी गई है. बस आपको कंपनी के जारी किए गए नम्बर पर व्हाट्स एप पर एक छोटा सा मैसेज कर सिलेंडर बुक करा सकते हैं. भारत से सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों में से एक भारत गैस (Bharat Gas Cylinder), इंडेन गैस (Indane Gas Cylinder) और एचपी गैस (HP Gas Cylinder) के ग्राहक इस सुविधा का फायदा उठाकर आसानी से घर बैठे सिलेंडर मंगवा सकते हैं. Also Read - WhatsApp New Features: WhatsApp में आए ये टॉप 5 कमाल के फीचर्स, जानें कैसे करें यूज

भारत गैस के उपभोक्ता व्हाट्स एप से सिलेंडर इस तरह करें बुक, ये हैं 4 आसान स्टेप (How to Book Bharat Gas Cylinder on WhatsApp)

1. भारत गैस (Bharat Gas) की बुकिंग के लिए अपने मोबाइल में 1800224344 (Bharat Gas Whatsapp Booking number) नम्बर को अपने मोबाइल में सेव करना पड़ेगा. Also Read - WhatsApp Upcoming Features: WhatsApp में जल्द आ रहे ये 4 कमाल के फीचर, चैटिंग होगी मजेदार

2. नम्बर सेव करने के बाद आपको व्हाट्स एप पर जाना होगा. इसके बाद सेव किये भारत गैस यानी भारत पेट्रोलियम स्मार्ट लाइन नम्बर को खोलें.

3. इसके बाद WhatsApp पर Hii, Hello लिखकर भेज दें. तुरंत ही रिप्लाई आएगा, जिसमें व्हाट्स पर एजेंसी द्वारा स्वागत किया जायेगा.

4. सिलेंडर जब भी बुक करना हो, बस आप व्हाट्स एप पर Book लिखकर भेज दें. Book लिखकर भेजते ही आपको ऑर्डर डिटेल मिलेगी और किस दिन सिलेंडर डिलीवर होगा, ये भी व्हाट्स एप पर लिखकर आ जायेगा.

इंडेन गैस के कस्टमर्स इस नम्बर पर करें व्हाट्स एप, ये हैं स्टेप (How to Book Indane Gas Cylinder on WhatsApp)

1. उपभोक्ताओं के लिए इंडेन गैस ने भी WhatsApp नम्बर जारी किया है. उपभोक्ता सिलेंडर बुक करने के लिए 7588888824 (Indane Gas Whatsapp Booking number) नम्बर जारी किया गया है.

2. उपभोक्ता इस नम्बर 7588888824 को अपने मोबाइल में सेव करें.

3. इसके बाद व्हाट्स एप ओपन करें. सेव किये गये नम्बर को खोलें और अपने उस रजिस्टर्ड नम्बर से Book या REFILL# लिखकर भेज दें.

4. REFILL# लिखकर भेजते ही ऑर्डर पूरा होने का जवाब आएगा. रिप्लाई में सिलेंडर बुकिंग की डिलीवरी कब होगी, इसकी डेट भी लिखी होगी.

व्हाट्स एप पर ऐसे बुक करें एचपी गैस सिलिंडर, ये है नम्बर (How to Book HP Gas Cylinder on WhatsApp)

1. ये सुविधा एचपी गैस सिलिंडर की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध है. इसके लिए एचपी द्वारा जारी इस नम्बर 9222201122 (HP Gas Cylinder Whatsapp Booking number 9222201122 ) को अपने मोबाइल में सेव करें.

2. इस नम्बर को सेव करने के बाद व्हाट्स एप ओपन करें और सेव किया गया नम्बर खोलें.

3. सेव किये गये एचपी गैस सिलिंडर के नम्बर पर Book लिखकर भेज दें.

4. अपने रजिस्टर्ड नम्बर से एचपी गैस के इस नम्बर पर Book लिखकर भेजते ही व्हाट्स एप पर ही आर्डर डिटेल आ जायेगी. इसमें सिलेंडर की डिलीवरी डेट सहित पूरी डिटेल लिखी होगी. और इस तरह से बेहद आसान तरीके से सिलेंडर आपके घर तक पहुँच जायेगा.

Whats app पर बुकिंग के लिए गैस एजेंसी पर रजिस्टर्ड कराएं नम्बर

आप जिस नम्बर से Whatsapp पर बुकिंग करना चाहते हैं, उस नम्बर को सबसे पहले गैस एजेंसी पर रजिस्टर्ड कराएँ. बिना रजिस्टर्ड कराए बुकिंग नहीं होगी. जो नम्बर एजेंसी के पास रजिस्टर्ड होगा, उसी नम्बर से व्हाट्स एप से बुकिंग करनी पड़ेगी. इसलिए ज़रूरी है कि इस आसान सुविधा के लिए नम्बर रजिस्टर्ड कराएं और सुविधा का लाभ उठायें.