How to build up CIBIL Score: क्या आपका क्रेडिट स्कोर कम है, जानें- सिबिल स्कोर बनाने के 5 टिप्स

How to build up CIBIL Score: यदि आप बहुत अधिक लोन आवेदन जमा करते हैं या लगातार अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग उसकी सीमा के करीब करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान होने की संभावना है.

How to build up CIBIL Score: भारत का पहला क्रेडिट ब्यूरो या क्रेडिट सूचना संगठन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) ने 2001 से क्रेडिट उद्योग की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की थी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2010 में हाईमार्क, एक्सपेरियन और इक्विफैक्स नामक तीन अन्य संगठनों को लाइसेंस जारी करने के बावजूद CIBIL सबसे प्रसिद्ध क्रेडिट सूचना कंपनी बनी हुई है.

क्या है CIBIL स्कोर?

CIBIL स्कोर, जिसको अक्सर क्रेडिट स्कोर कहा जाता है, एक संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है जो किसी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट की जांच पर आधारित होता है. तीन अंकों की संख्या, जो 300 से 900 तक होती है, एक व्यक्ति के क्रेडिट इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है. क्रेडिट रिपोर्ट, जिसमें क्रेडिट इतिहास शामिल है, वह आधार है जिस पर स्कोर निर्धारित किया जाता है.

साख का करता है प्रतिनिधित्व

यह किसी व्यक्ति की साख के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है और ज्यादातर क्रेडिट रिपोर्ट के डेटा पर आधारित होता है, जिसे अक्सर CIBIL जैसे क्रेडिट ब्यूरो से प्राप्त किया जाता है.

नुकसान को रोकने का तरीका करता है स्थापित

बैंक और क्रेडिट कार्ड या लोन देने वाले संगठन उपभोक्ताओं को पैसे उधार देने के संभावित जोखिम का आकलन करने और खराब लोन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के तरीके स्थापित करने के लिए स्कोर प्रदान करते हैं.

300 से 900 तक होता है CIBIL स्कोर

एक CIBIL स्कोर 300 से 900 तक चलता है, जिसमें 300 खराब स्कोर को दर्शाता है और 900 सर्वश्रेष्ठ संभव स्कोर है. लोन के लिए ब्याज दरों पर सर्वोत्तम प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए, आपके पास एक CIBIL स्कोर होना चाहिए जो 900 के करीब हो. बैंकों और गैर-बैंकिंग क्रेडिट संगठनों सहित अधिकांश लोनप्रदाता, 750 और उससे अधिक के CIBIL स्कोर को इष्टतम मानते हैं.

सिबिल स्कोर बनाने के लिए कुछ सुझाव यहां पर दिए गए हैं-

देर से भुगतान करने से बचें

यदि आप किसी लोन के भुगतान को टालते आ रहे हैं, तो आपको उन्हें समय पर भुगतान करना शुरू करना चाहिए. किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई किस्त में देरी करने से आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए.

अस्वीकार किए जाने पर क्रेडिट के लिए लगातार आवेदन न करें

आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में आपके द्वारा किए गए किसी भी ऋण या क्रेडिट कार्ड आवेदन के बारे में जानकारी होगी और अस्वीकार कर दिया गया था. यदि आप किसी दूसरे बैंक में तुरंत आवेदन करते हैं, तो वे आपके कम CIBIL स्कोर और पिछले इनकार को देखते हुए आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं.

अपना क्रेडिट उपयोग अनुपात बनाए रखें

एक उधारकर्ता को कई अलग-अलग क्रेडिट उत्पादों पर व्यय की लागत को वितरित करके अपनी क्रेडिट उपयोग दर को अपनी समग्र क्रेडिट सीमा के 30 प्रतिशत से कम रखना चाहिए. आपके क्रेडिट उपयोग अनुपात को कम करने के परिणामस्वरूप आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा और बना रहेगा, जो अंततः आपकी मदद करेगा और आपकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएगा.

उपलब्ध क्रेडिट सीमा को समाप्त न करें

अपनी क्रेडिट सीमा को पार करने से बचें, क्योंकि यह आपके क्रेडिट उपयोग अनुपात को बढ़ाता है, आपके CIBIL स्कोर को कम करता है. यदि व्यय नियमित रूप से सीमा से अधिक हो जाता है, तो कोई व्यक्ति बैंक से ऋण सीमा बढ़ाने के लिए कह सकता है.

उधार को कम से कम सीमित करें

