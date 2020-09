How To Check EPF Balance On Umang App: भारत सरकार के बहुउद्देशीय उमंग ऐप (Umang App) से आप संभवतः परिचित होंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचन प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस ऐप के जरिए आप तमाम तरह के सरकारी कामों को निपटा सकते हैं. इसके जरिए आप सरकारी सेवा से जुड़े तमाम काम जैसे पैन (PAN), आधार (Aadhar), डिजिलॉकर (DigiLocker), गैस की बूकिंग, मोबाइल बिल का भुगतान, बिजली बिल का भुगतान और यहां तक कि ईपीएफ खाते के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस ऐप को आप सभी मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं. Also Read - EPF Account: अब नए और पुराने PF अकाउंट का Merge करना हुआ आसान, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

इस ऐप का एक बड़ा फायदा यह है कि आप इसके जरिए EPF की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. कोरोना काल के इस दौर में आप घर बैठे तमाम चीजें कर सकते हैं. उमंग ऐप पर ईपीएफ से जुड़ी सेवा का लाभ लेने के लिए बस आपके पास एक्टिव UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए. अगर आपके पास एक्टिव UAN नंबर नहीं है तो पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर इस UAN को एक्टिव करना होगा. Also Read - EPF Account: क्या आपके पास भी है एक से अधिक पीएफ अकाउंट, तो ऐसे करें Merge

उमंग ऐप पर ईपीएफ बैलेंस (how to check epf balance on umang)जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. Also Read - बिहार में नियोजित शिक्षकों की नई सेवाशर्त को मंजूरी, वेतन बढ़ने के साथ अब मिलेगा इपीएफ का भी लाभ

1. अपने मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप पर UMANG App खोलें और ईपीएफओ टैब पर क्लिक करें.

2. अब ईपीएफओ होमपेज खुल जाएगा, जहां आपको Employer-Centric Services, Employee-Centric Services,

General Services और Pensioner Services का विकल्प दिखेगा.

3. आपको Employee-Centric Services विकल्प पर क्लिक कर आगे बढ़ना है.

4. Employee-Centric Services के मेनू में आपको दो विकल्प- व्यू पासबुक और रेज क्लेम दिखेंगे.

5. ईपीएफएस खाते की राशि जानने के लिए व्यू पासबुक पर क्लिक करें.

6. इसके बाद लॉगइन सेक्शन दिखेगा. यहां पर आपको UAN नंबर डालना होगा. इसके बाद Get OTP के विकल्प पर क्लिक करने के बाद मोबाइल पर

ओटीपी आएगा. इसे एंटर करने के बाद आपके सामने आपका ईपीएफ खाते का पासबुक खुल जाएगा.

7. इसी सेक्शन में आप जमा की गई राशि की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.